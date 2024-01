Bronzo agli Europei, Nicosia e Bruni: “Avanti con fiducia, ora vogliamo il pass per le Olimpiadi”

Savona. A poche ore dalla conquista della medaglia di bronzo nella finale valevole per il terzo posto ai campionati europei di Zagabria, terminati ieri sera con la vittoria della Spagna sulla Croazia per 11 a 10, hanno fatto ritorno a casa i due medagliati savonesi: il centroboa Lorenzo Bruni, che ha totalizzato 77 presenze in Nazionale, ed il portiere Gianmarco Nicosia che ha raggiunto il traguardo delle 115 presenze in calottina azzurra.

Afferma il numero uno biancorosso, Gianmarco Nicosia: “Un primo piccolo obbiettivo è appena finito e oltre ad un sorriso per la medaglia di bronzo credo che questa competizione ci abbia lasciato una percentuale di consapevolezza in più rispetto agli obbiettivi che possiamo e dobbiamo inseguire. A volte sembra serva soltanto un po’ di autostima e fiducia nella nostre capacità. Ben vengano momenti duri, e le partite dure che ci mettono sotto pressione, il cammino è lunghissimo, non vedo l’ora!”

Commenta il centroboa savonese Lorenzo Bruni: “È andata bene perché abbiamo preso una medaglia in un campionato europeo che mancava da dieci anni. Quindi, ovviamente siamo soddisfatti. Ma non siamo soddisfatti appieno perché eravamo andati lì con l’idea in testa di prenderci il pass per le Olimpiadi e così purtroppo non è stato. Però dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto. Ora abbiamo qualche giorno di riposo a casa poi da domenica ripartiremo studiando gli errori che abbiamo fatto e rivedendo tutte le partite che abbiamo giocato, cercando di capire dove possiamo migliorare perché adesso ci aspetta un’altra competizione molto importante prima di tutto perché c’è da strappare il pass per le Olimpiadi e poi perché bisogna continuare a migliorare e a migliorarci”.

Per i due azzurri ora ci saranno alcuni giorni di riposo. Pochi, però, perché dal 21 gennaio riparte il percorso della Nazionale con il ritiro ad Ostia per preparare i campionati mondiali di Doha dove il Settebello avrà come obiettivo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo luglio. Per il ritiro il commissario tecnico Sandro Campagna ha convocato quattro atleti della Rari Nantes Savona: oltre a Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia ci saranno anche Andrea Patchaliev e Mario Guidi.