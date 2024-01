Botti di Capodanno, Aidaa: “Anche quest’anno strage di animali morti, centinaia quelli scappati”

Liguria. “Anche la notte di San Silvestro che divide il 2023 dal 2024 ha fatto parecchie vittime tra gli animali, in particolare cani e gatti, molti dei quali morti di crepacuore o finiti sotto le auto nella loro fuga dovuta alla paura provocata dai forti botti di Capodanno”. A denunciarlo è Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente.

“Per avere una stima che si avvicina alla realtà dei cani e gatti e degli altri animali (in particolare volatili) morti per i botti ci vorranno un paio di giorni – spiegano – ma dando uno sguardo alle pagine social dedicate agli animali domestici morti o fuggiti si evince già da queste prime ore che anche quest’anno ci avviamo verso numeri elevati. Al momento infatti sono centinaia le segnalazioni di cani e gatti in fuga in tutta Italia e ci sono anche diverse decine di segnalazioni di cani e gatti che non ce l’hanno fatta”.

“Da quanto si apprende dalle pagine social e dalle segnalazioni pubblicate il fenomeno è sparso in tutto il territorio nazionale. I dati numerici in nostro possesso verrano resi pubblici dopo i controlli incrociati nei prossimi giorni” concludono da Aidaa.