Borghetto Santo Spirito. Quasi 10000 sanzioni per violazioni al codice della strada, con un incremento dell’11,50% rispetto all’anno precedente. Trentaquattro incidenti, di cui 22 con feriti. Un arresto e 12 denunce a piede libero. Cinque fermi amministrativi e 21 sequestri. Sono i numeri di un anno di lavoro – il 2023 – della polizia locale di Borghetto Santo Spirito, presentati questa mattina in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono del corpo di polizia locale.

Questa mattina in Comune, nella sala del consiglio comunale intitolata a Stefania Maritano, il comandante Enrico Tabò e il sindaco Giancarlo Canepa hanno snocciolato numeri e attività. “Quando mi sono insediato sette anni fa il comando era in un momento di sofferenza – spiega il primo cittadino – con il trasferimento di molti agenti negli uffici anziché in servizio sul territorio. Con il comandante abbiamo lavorato per ammodernare il comando, rinnovare il parco armi, aggiornare il sistema di videosorveglianza e il sistema radio. Oggi l’attività svolta gratifica l’amministrazione, il comando e i cittadini. Ma vogliamo migliorare ancora implementando la videosorveglianza con la verifica degli accessi al centro storico; stiamo rivedendo il Piano Urbano del Traffico; gli agenti stanno seguendo corsi specifici per pilotare i droni, di cui speriamo di poter dotare il comando. In questi anni l’amministrazione ha messo a disposizione quella che poteva, per fortuna il comando guidato da Enrico Tabo’ è stato ricettivo. Ciò è stato possibile anche grazie ai nuovi innesti e a un rapporto molto fruttifero con le forze dell’ordine”.

Oggi è stata anche l’occasione per premiare gli agenti che si sono distinti nel corso del 2023: il vicecommissario Massimiliano Zunino, il sovrintendente Andrea Barberis e gli agenti Gabriele Saccone e Christian Sassanelli. Per quest’ultimo si tratta del secondo encomio, dopo quello ricevuto lo scorso anno ad aprile. Sono state inoltre consegnate targhe al comandante Tabò e al comandante della stazione locale dei carabinieri, il maresciallo capo Paolo Giordanengo.

“L’Italia è un Paese curioso – ha commentato Brunello Brunetto, consigliere regionale presente alla premiazione – A tutti piace vivere in un ambiente sicuro, rispettoso delle regole, poi però la sindrome Nimby è sempre presente. Curiosamente gli sforzi delle forze dell’ordine restano misconosciuti. Quelli della polizia locale di Borghetto sono numeri importanti, eppure queste attività sono vissute da alcuni cittadini con insofferenza. Giornate come questa sono importanti per i segnali che danno a tutti noi. Da ex medico ospedaliero ho vissuto questa parabola tra il Covid e il post Covid, siamo passati da eroi a ‘beduini’ nel giro di un mese. Sono convinto che giornate come queste siano positive e debbano trasformarsi in un quotidiano riconoscimento dello sforzo delle forze dell’ordine”.

IL PREMIO A BRUNO FOLCO, L’EROE DI 47 ANNI FA

Una mattinata speciale anche perché ha visto premiare, a 47 anni dall’eroico gesto, Bruno Folco, il vigile urbano (allora si chiamavano così) che il 7 luglio 1977 salvò la vita ad un bambino che stava morendo folgorato. “Andiamo a celebrare un ‘eroe borghettino’ che per anni è stato dimenticato, e di cui non avevamo conoscenza – rivela Canepa – Oggi è l’occasione giusta per premiarlo”. Bruno ha quindi ricevuto il riconoscimento davanti a Roberto Cogliati, l’uomo che a 12 anni fu colpito da una violenta scarica elettrica in spiaggia: il vigile rischiò la vita per lui, strappandolo alla “morsa” della corrente e svenendo in seguito all’accaduto.

Borghetto, premiati Bruno Folco e gli agenti di polizia locale

“E’ stata una cosa istintiva – ricorda Folco – ero in servizio sul lungomare, ho sentito urlare e ho visto il bambino in terra. Mi sono buttato, sperando in Dio. Ma per me lui era morto, era morto… ho cercato di fargli il massaggio cardiaco, quello che potevo. Il problema più grave era che si era ammucchiato un sacco di curiosi. Un gesto istintivo, o lo fai o non lo fai… dipende dal carattere, io sono istintivo. Solo dopo è venuta la paura, quando ho capito cosa ho rischiato“.

Il bimbo alla fine si salvò, dopo diversi mesi di ospedale e operazioni. “Quando l’ho rivisto, mesi dopo, faceva pena – ricorda il vigile – e per tutta la vita mi sono chiesto se era ancora vivo o se fosse morto“. Ma Cogliati era vivo: è cresciuto, ha messo su famiglia e oggi vive a Como. L’incontro, lo scorso agosto, è stato carico di emozione: “Mi sento suonare il citofono, ‘sono Roberto’. Ho visto questo ‘bambino’, perché per me è ancora oggi un bambino, e mi sono emozionato. Io ho un carattere duro e forte, ma come fai a non piangere?“.

“Oggi per me un giorno importante – rivela invece Cogliati – io gli sarò grato per tutta la vita per il suo gesto. Poco fa sono stato sul molo dove è successo il fatto, cercando di ricordare, dato che lo shock mi ha portato a ricordare solo gli istanti precedenti e successivi. E’ stato un momento particolare, per me, ritornare per la prima volta lì”. A complicare ulteriormente la ricerca un refuso nell’articolo di giornale dell’epoca, in cui il cognome del vigile era indicato come “Falco” anziché Folco: “Ringrazio il comandante Tabò per l’aiuto nella ricerca, non semplice dopo 47 anni: è stato gentile e disponibile, ha capito il momento in cui mi trovavo e il mio desiderio di rincontrare una persona che non sapevamo nemmeno se fosse ancora viva o che età avesse. Bruno e Mariarosa, dopo questo incontro, mi hanno detto che mi ritengono un terzo figlio – conclude Cogliati – E le mie figlie, che oggi non hanno potuto presenziare, non vedono l’ora di abbracciarlo: senza di lui, loro non esisterebbero“.

“Esprimo un ringraziamento a Bruno Folco per quanto ha fatto 47 anni fa – ha commentato Brunetto – Da rianimatore posso dire che nel soccorrere Roberto ha rischiato anche lui. Ha fatto qualcosa che sono sicuro avrebbe fatto anche senza divisa, dimostrando di essere un uomo”.

IL BILANCIO 2023 DELLA POLIZIA LOCALE DI BORGHETTO

Codice della Strada:

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada n. 9974 con un incremento rispetto all’anno prima dell’11,50% Sanzioni per violazioni a Regolamenti e norme statali n. 24 Ricorsi avverso alle predette sanzioni n. 134 Sequestri amministrativi n. 21 Fermi amministrativi n. 5

Sinistri stradali:

Sinistri stradali rilevati n. 34 di cui con feriti n. 22

Polizia Giudiziaria:

Sono state inserite sul portale del Ministero della Giustizia N.D.R. (notizie di reato) nr 22 fascicoli, di cui:

Arresti nr. 01 Denunce a piede libero all’A.G. per reati di varia natura nr. 12 Indagini delegate dall’A.G. nr. 05 Richiesta informazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria n. 08 Notifiche citazioni per il tribunale n. 29

Sorveglianza urbanistico edilizia:

Sono stati eseguiti nr. 4 sopralluoghi relativi alla conformità di opere edili sia in corso d’opera sia già ultimate con l’accertamento, in 2 casi, di illeciti di natura penale per i quali gli autori sono stati deferiti all’A.G.

Istruttoria e rilascio autorizzazione Z.T.L.:

Nel corso dell’anno sono infatti state istruite 310 pratiche per il rilascio di accessi pluriennali alla Z.T.L., nonché n. 3200 permessi giornalieri per carico e scarico materiali.

Ricezione di denunce cessioni fabbricato, denunce infortuni:

Nonostante la nuova legislazione le cessioni di fabbricato ricevute sono state 52, mentre le denunce di infortunio sono state n. 2 oltre a un decesso sul luogo di lavoro ovvero nella fattispecie su di un cantiere edile, ove si è collaborato con specifico nucleo dell’ASL2 Savonese.

Gestione oggetti rinvenuti:

Nel corso dell’anno sono stati gestiti 63 oggetti rinvenuti, in buona parte restituiti al legittimo proprietario in tempi brevi, questo anche grazie alle nuove direttive introdotte sulle modalità di “ingaggio” delle pratiche.

Gestione Videosorveglianza territoriale:

L’implementazione del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe, volta con particolare attenzione alla nuova filosofia di impiego mirato, ha portato ottimi benefici per l’individuazione degli autori di alcuni reati perpetrati sul territorio comunale; nel corso dell’anno si sono altresì evase 42 richieste di filmati pervenute dalle F.F.O. per attività d’indagine.

buoni risultati ha poi ottenuto l’impiego della videosorveglianza nel contrasto agli abbandoni illeciti di rifiuti, il suo utilizzo sinergico con le pattuglie operanti sul territorio ha portato in 5 casi all’individuazione dei responsabili e alla irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie,

rilascio contrassegno disabili:

Nel corso del 2023 sono state evase 30 pratiche.

Vigilanza commercio ambulante, fisso e pubblici esercizi:

A seguito della decadenza dei bandi relativi alle fiere, si è provveduto in sinergia con l’Ufficio SUAP all’iter di nuova assegnazione alle associazioni di categoria richiedenti che hanno così provveduto a gestire in maniera autonoma la fiera di Sant’Antonio e di San Matteo.

Per quanto riguarda il mercato settimanale, si è provveduto ad effettuare segnalazione con conseguente decadenza di un posteggio in quanto non in regola con i pagamenti dovuti.

Sono pervenute 5 domande di partecipazione alla spunta del mercato settimanale e a seguito dell’attività costante di verifica 7 sono state cancellate per aver superato il numero di mancate presenze.

Il continuo pressing sui commercianti ambulanti ha portato ad una migliore forma di comunicazione, si sono sradicati comportamenti scorretti, si sono date disposizioni precise sulla gestione delle liste di spunta e, infine, si sono assicurate una miglior coerenza e rispetto delle norme comunali e dello Stato.

Si è proceduto infine alla formalizzazione della decadenza dell’ambulante in Piazza della Libertà, per ripetute violazioni riguardanti gli orari di vendita e le assenze ingiustificate.

Il monitoraggio del commercio in sede fissa ha portato ad appurare che nel corso dell’anno sono state chiuse 7attività commerciali mentre 6 sono state aperte, mantenendo il tessuto della vendita al dettaglio pressoché inalterato.

Pareri su occupazioni di suolo pubblico:

Oltre 225 pareri sono stati evasi con esito positivo, con un recupero di somme pari a € 27.100 circa.

accertamenti anagrafici e informativi chiesti anche da altri Uffici:

Sono state evase con successo oltre 370 istanze provenienti principalmente da altri uffici comunali.

Pareri per installazione insegne ed altri mezzi pubblicitari:

Nel corso del 2023 son stati rilasciati pareri per insegne o impianti pubblicitari pari a n. 45.