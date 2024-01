Borghetto, riapre il cantiere sulla via Aurelia: termine lavori entro fine febbraio

Borghetto Santo Spirito. L’Epifania si è portata via tutte le feste, ma non i cantieri. Come da programma, l’ormai “storico” cantiere sulla via Aurelia tra Borghetto Santo Spirito e Ceriale ha riaperto questa mattina, lunedì 8 gennaio.

Il lavori per la realizzazione della passerella pedonale a sbalzo si erano fermati temporaneamente il 7 dicembre scorso.

Anas ha quindi disposto l’istituzione del senso unico alternato regolato dai semafori e dai movieri. L’opera da 800mila euro, realizzata dalla società Castello Borelli a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria, dovrebbe essere conclusa entro il 28 febbraio di quest’anno.

La nuova passerella, che andrà a collegare piazza della Pace con quella già presente che porta a Ceriale, potrà essere utilizzata anche dalle persone con disabilità in carrozzina. Sarà lunga 250 metri, verrà realizzata in legno e acciaio (come quella già esistente) e garantirà una vista panoramica sul mare, dando alle persone la possibilità di accedere al parco urbano di Castello Borelli senza necessariamente passare dal lungomare e dalla scalinata.