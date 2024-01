Borghetto, la lettera del camionista: “Multato anche se ho parcheggiato dove non davo fastidio, serve più comprensione verso chi lavora”

Borghetto Santo Spirito. “Siamo persone che aiutano persone. Purtroppo non volevo che ciò accadesse, ho posteggiato lì, dormito nella cabina del mio camion sicuro di non recare fastidio a niente e nessuno. Non ero in vacanza, ero al lavoro, stanco da una giornata lunga e faticosa. Ricordiamoci che siamo persone che aiutano persone. Ci vuole umanità e comprensione”. E’ questa la “amara” constatazione di Stefano, autotrasportatore di Sanremo che, questa mattina, è stato multato dalla polizia locale di Borghetto Santo Spirito per aver parcheggiato il suo autocarro in una zona non adeguata.

Stefano trasporta prevalentemente fiori e piante con camion frigo: “In questo periodo consegno in Svizzera e spesso mi fermo a Borghetto o Albenga a fare le ore di riposo con l’autocarro della ditta, in quanto difficilmente riesco a rientrare a casa stando nelle ore di guida. Mi fermo volentieri a Borghetto poiché subito fuori dall’autostrada c’è un centro commerciale dove posso comprare la colazione e il pranzo per la giornata, oltreché riposare lontano dai miei rumorosi colleghi in ads”.

“Ieri notte ho posteggiato alle ore 0.40 nel parcheggio di via Giotto, subito dopo la rotonda del casello di Borghetto, cercando di dare meno fastidio possibile al prossimo per via della mia presenza. Accostandomi bene vicino al guard-rail lato fiume, occupando un solo stallo del parcheggio. Ho dormito in cabina con sveglia alle 9.30 per effettuare le 9 ore obbligatorie di sosta per i veicoli pesanti. Appena sveglio trovo una sanzione di 42 euro (che diventano 29.4 con il saldo entro cinque giorni) della polizia locale di Borghetto per divieto di sosta alla mia categoria di veicolo”.

A rattristare Stefano “è il fatto che sembra ci sia una gara nell’emettere sanzioni, piuttosto che dare priorità al concetto stesso di autorità, ossia quella figura che si occupa di stabilire l’ordine, la sicurezza e l’umanità. Sarebbe bastato bussare alla mia porta per ottenere il mio spostamento. Soprattutto in un luogo in cui non recavo un diretto disagio alla circolazione e agli altri utenti della strada. Non mi è chiaro perché si spinga tanto a trattarci come numeri. Chiunque conosca la zona (via Giotto, in prossimità del casello e del centro commerciale) sa che i posti auto sono in sovrannumero rispetto alla reale necessità, specialmente di mercoledì mattina”.

Stefano ha già pagato la sanzione, ma gli resta un po’ di amarezza: “Vorrei che questa mia lettera possa sensibilizzare la polizia locale e la cittadinanza a ricordarsi quali sono le priorità di una città e dei suoi cittadini. La prossima volta, se ci sarà, per me o qualsiasi mio collega, sarebbe forse più corretto provare a bussare in cabina, richiedendo di spostare il mezzo, soprattutto se questi si trova in un luogo isolato, non disturbante la regolare utenza della strada. Sarebbe un bel passo avanti”.

Il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, chiarisce: “Quello è un parcheggio di interscambio, quindi durante il giorno viene usato da chi, lasciata la propria auto, condivide il mezzo con un’altra persona per viaggiare in autostrada. C’è un apposito divieto dalle 20 alle 8 del giorno successivo: in questa fascia chi sosta con i mezzi pesanti non viene sanzionato, ma durante il giorno è necessario che quel posteggio, davvero molto comodo, sia pienamente fruibile dalle auto. Purtroppo riceviamo regolarmente segnalazioni: specie nei fine settimana e alla sera vi parcheggiano mezzi di grandi dimensioni che invadono completamente gli stalli, che sono riservati esclusivamente alle autovetture. Molto spesso usiamo tolleranza perché può capitare che possa sostarvi anche un mezzo di grosse dimensioni. Ma quando ne troviamo uno, la necessità è farlo spostare, perciò gli agenti come prima cosa bussano alla cabina chiedendo al conducente di andare altrove. La sanzione, se arriva, arriva dopo ed è un modo per ‘decretare’ il mancato rispetto del Codice della Strada. Ma ovviamente non risolve il primo problema, che è liberare il parcheggio. In altri parcheggi della città con lo stesso problema, come ad esempio quello vicino all’autovelox, in passato abbiamo messo fioriere per evitare la sosta di grossi mezzi ed il conseguente intralcio alla circolazione. Abbiamo sempre cercato di dissuadere l’utilizzo di posti per autoveicoli da parte dei grossi mezzi ed evitare che questi vi si fermassero e creassero disagio”.

C’è poi un altro problema: “Quel parcheggio ci ‘costa’ parecchio anche in termini di pulizia. Facciamo intervenire gli addetti almeno un paio di volte a settimana. A sporcare è prevalentemente chi dorme a bordo dei mezzi, gettando immondizia oltre il guard-rail o facendo i propri bisogni lì vicino. E poi, come detto, c’è il problema dell’ingombro: tante volte i proprietari di auto ci hanno contattato perché ‘chiusi’ da camion i cui conducenti erano andati a fare la spesa o colazione lì vicino”.

Per quanto riguarda il caso in questione “trovo strano che gli agenti non si siano preoccupati in primis di far spostare il camion e quindi come prima cosa non abbiano bussato alla cabina. Detto questo, mi spiace per il conducente, ma situazioni di questo genere non si possono tollerare. La sanzione è legittima, quei parcheggi non erano per il suo mezzo”.