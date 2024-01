Borghetto, al via i lavori di rimozione della copertura in amianto sul tetto del muncipio

Borghetto Santo Spirito. Inizieranno lunedì 15 gennaio i lavori di rimozione della copertura in amianto e di rifacimento della copertura del tetto del municipio di piazza Italia a Borghetto Santo Spirito.

Spiega il sindaco Giancarlo Canepa: “Le parti in amianto, in questi anni, sono sempre state oggetto di accurati monitoraggi periodici da parte di tecnici certificati che mai hanno rilevato emissioni nocive. Le operazioni di rimozione da parte di operatori specializzati avverranno, naturalmente, in massima sicurezza e senza alcun rischio né per i lavoratori e gli utenti comunali né per gli occupanti dei palazzi circostanti”.

Durante i lavori sarà vietato usufruire del piazzale che affaccia lato via Milano sia come posteggio che come passaggio pedonale, in quanto area di cantiere. L’ingresso allo stabile sarà esclusivamente quello posto all’ingresso principale (lato piazza Italia) con porta scorrevole e quello laterale con scala (sul lato sud, l’uscita di emergenza sopra il comando della polizia locale). In via eccezionale verranno aperti i cancelli dell’ex piscina comunale per permettere il solo accesso pedonale dai posteggi presenti sulle vie laterali (via Leonardo Da Vinci e via Ticino).

“I lavori dureranno circa due mesi, ci scusiamo per il disagio”, conclude il sindaco Giancarlo Canepa.