Boom di influenza, l’appello di Bassetti: “State a casa o i pronto soccorso collasseranno”

Liguria. “Diamo un messaggio forte: con tutta questa circolazione virale bisogna stare a casa, a meno a che non ci siano situazioni particolari, perché sennò poi i pronto soccorso vanno al collasso”. È l’appello di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, intervistato dall’Adnkronos Salute.

“Anche nella nostra realtà ospedaliera – prosegue l’infettivologo genovese – abbiamo visto un aumento importante delle infezioni da virus influenzale“, influenza di tipo A “H1N1 e H3N2, insieme a infezioni respiratorie tradizionali, come pneumococco, emofilo, quindi altre infezioni batteriche. La pressione evidentemente c’è, non siamo in una situazione di allarme – precisa Bassetti – ma bisogna essere molto chiari: quando si hanno infezioni respiratorie si curano a casa. Si va in ospedale unicamente quando c’è una situazione grave respiratoria, solo nelle forme gravi di insufficienza respiratoria”.

“Le infezioni respiratorie di stagione si curano a casa da sempre – prosegue -. Fondamentalmente anche le persone anziane che hanno la polmonite, e in generale le polmoniti, si curano a casa in tutto il mondo, ci sono dei parametri molto precisi. Se hai un’insufficienza respiratoria importante vai in ospedale, e lo puoi valutare attraverso il saturimetro, ma altrimenti puoi tranquillamente stare a casa”.

“Oggi il problema è certamente quello dei virus dell’influenza, che si somma al virus respiratorio sinciziale (Rsv) e a un’elevata circolazione anche di infezioni batteriche, cioè di polmoniti tradizionali, infezioni da pneumococco. Di nuovo all’orizzonte non c’è la tipologia delle infezioni, ma la quantità, perché una crescita così imperiosa delle infezioni respiratorie non si era vista negli ultimi 15 anni, a livello di report, e probabilmente anche prima“, evidenzia il medico genovese.

Il Covid, insomma, “non ha mai rappresentato un problema negli ultimi tre mesi, lo era solo per chi voleva rappresentarlo così. Come abbiamo detto tante volte, l’80% dei ricoveri anche nel mese di novembre e di dicembre nella realtà non era a causa dell’infezione legata al Covid, ma di gente che entrava in ospedale per altre ragioni e poi aveva incidentalmente il tampone positivo per Covid. Quindi mettiamo definitivamente alle spalle il problema Covid che, devo dire, non è stato un problema significativo se non per chi, soprattutto i grandi anziani, non ha effettuato i richiami vaccinali”.