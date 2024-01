“Batman” il nuovo singolo del cantautore savonese Marco Elba: la canzone è una grande metafora

Savona. E’ in uscita il nuovo singolo del cantautore savonese Marco Elba: “Batman”, dall’anima pop e dal sound moderno ed elettronico che danza al confine con la trap.

“L’anima suadente e oscura del pezzo si fonde con la freschezza della musica attuale, dando origine a un’atmosfera avvolgente, misteriosa e affascinante, che richiama il mondo del celebre supereroe – afferma il producer- “Batman” ha un significato profondo: l’intera canzone è infatti una grande metafora. Viviamo in un mondo in cui sempre più spesso siamo costretti ad indossare maschere e ostentare una presunta perfezione. I social media hanno amplificato questo fenomeno a dismisura. La fragilità non è contemplata nello scenario d’oggi. Ogni debolezza è vista come un difetto, un’imperfezione da nascondere a tutti i costi così da potersi mostrare invincibili agli occhi del mondo. Ma la verità è che sono proprio le fragilità e le debolezze a renderci ciò che siamo, a renderci umani. Ed è grazie ad esse che possiamo trovare la forza per combattere ed essere migliori. Esattamente come Batman. Perché ciò che rende Batman uno degli eroi più forti e amati di sempre non è la maschera che indossa. È Bruce Wayne, il fragile uomo mortale dentro il costume, con tutte le sue grandi debolezze e complessità. Senza Bruce Wayne, Batman non esisterebbe mai. Questa è l’essenza del brano.

Il brano inoltre ha già ricevuto numerosi riconoscimenti: è il pezzo che mi ha portato alla vittoria del “XII Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, del “Premio Ausonia 2022” e del “Premio Ausonia 2023”. Inoltre tra i vincitori dei concorsi “Premio Contesto” e “Un mare di stelle”, e ha ricevuto una menzione speciale al premio “InediTO” presentato al Salone Internazionale del Libro 2023.

Il pezzo è stato scritto e composto da me mentre la produzione l’ho realizzata insieme ad Andrea Girgenti. Mix e master sono di Bruno Bogliolo- conclude Marco- “Batman” è l’ultimo tassello di un progetto che ha iniziato a vedere la luce nel 2022: un percorso attraverso il mio mondo e le mie emozioni. Un viaggio attraverso atmosfere e scenari differenti che comporranno l’EP “Frammenti”.