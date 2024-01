Bardineto, il bimbo ustionato ancora in Rianimazione al Gaslini in prognosi riservata

Bardineto. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bimbo di otto anni che ieri, nel tardo pomeriggio, è stato ustionato da un probabile ritorno di fiamma del camino. Dal nosocomio fanno sapere che è sedato e ancora in prognosi riservata per un’ustione seria ed estesa.

Non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto nell’abitazione dove il piccolo vive con i genitori e il fratellino. Proprio mentre la mamma si trovava nella legnaia attigua alla cucina, da cui si era appena assentata, ha sentito un rumore e le urla del figlio. Si è precipitata, e, dato l’allarme, sono accorsi alcuni vicini di casa, tra cui la direttrice dei servizi della Croce verde di Bardineto. In attesa dell’arrivo dell’automedica e dell’elisoccorso, che l’ha trasportato d’urgenza al Gaslini, il piccolo ha ricevuto le prime cure ed è stato successivamente intubato.

Le ustioni di secondo e terzo grado hanno interessato gli arti e il torace: a prendere fuoco sono stati gli abiti che indossava. Non si esclude che l’incidente sia stato causato dall’alcol a contatto con le fiamme, ma non ci sono certezze sui fatti. Ciò che importa ora è la salute del bambino, e nel piccolo paese dell’alta valle sono tutti in apprensione per le sue condizioni.