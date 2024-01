Avvistamenti di lupi anche nella Val Maremola: serata informativa a Tovo San Giacomo

Tovo San Giacomo. Mercoledì prossimo, 17 gennaio, alle ore 20.30, in sala consiliare a Tovo San Giacomo, si svolgerà una serata informativa aperta al pubblico dedicata al ritorno del lupo sul territorio.

Anche a Tovo San Giacomo, specie nelle due frazioni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio, ci sono stati numerosi avvistamenti, vicino alle case, causando un po’ di timore fra la popolazione, anche in relazione all’escalation di incursioni avvenute nello stesso entroterra savonese a danno di allevamenti e aziende agricole.

Grazie alla collaborazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Loano, la serata informativa si pone come obiettivo quello di dare una corretta informazione ai cittadini sul lupo e sui comportamenti di questo animale.

Non solo: i militari saranno a disposizione del pubblico presente per rispondere alle domande sui comportamenti da tenere quando si dovesse incontrare un lupo e per evitare che l’animale diventi stanziale.