Avvicinano un ragazzo con una scusa, poi gli puntano un coltello alla gola per rapinarlo: la polizia arresta due uomini

Savona. Nell’ambito della costante intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, attuata dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due uomini di destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunale di Savona – per reato di rapina aggravata in concorso.

La rapina risale all’ottobre scorso, quando i due uomini, dopo aver avvicinato un ragazzo con una scusa, l’hanno spintonato e minacciandolo con un coltello puntato alla gola, lo hanno rapinato di portafogli, cellulare e chiavi di casa. Immediatamente dopo si sono dileguati e per evitare il riconoscimento si sono scambiati velocemente anche gli abiti.

Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona, hanno quindi consentito di ricondurre ai due l’episodio utilizzando anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il momento dello scambio degli abiti avvenuto dopo una corsa dal luogo della rapina. Da qui l’emissione dei provvedimenti eseguiti dai poliziotti che hanno rintracciato i due arrestati tra Savona e Millesimo.

Accompagnati presso la casa circondariale di Genova Marassi, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.