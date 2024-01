“Avanti Avanti!”, domani al Senato la presentazione del corto su Sandro Pertini

Roma. La nostra storia e i suoi personaggi: Sandro Pertini. Sarà presentato domani, giovedì 18 gennaio, al Senato della Repubblica nella Sala Caduti di Nassiryia a Palazzo Madama, il cortometraggio e miniserie “Avanti Avanti!”, dedicato alla figura del Presidente più amato dagli italiani.

Un progetto ambizioso che sarà distribuito in Italia ed all’estero, oltre che a New York, grazie alla collaborazione con Sayonara Film e Premiere Film, che si occuperanno anche di coinvolgere Rai Cinema Channel per il circuito televisivo e streaming della Rai e di altre piattaforme.

“Ho pensato di raccontare il ‘900 partendo dal momento cruciale del secondo conflitto mondiale, – spiega il regista Marco Bracco, – scegliendo le vicende private e pubbliche di alcuni personaggi simbolo e lasciando sullo sfondo i grandi personaggi della storia dagli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale agli anni ’80 del secolo scorso, narro lotte e sofferenze per l’affermazione di un pensiero, di una concezione di vita, che vede nella libertà il bene supremo e irrinunciabile”.

Il cortometraggio, e la miniserie successiva, girato a Genova e in parte a Stella, si avvale di manodopera ligure grazie anche alle collaborazione con UniGe e Liguria Film Commission.

Tra i protagonisti, Maria Grazia Cucinotta, nel ruolo della madre di Sandro Pertini, Katia Ricciarelli in Malena, Christian Adorno Bard che interpreterà Pertini, Massimiliano Morra sarà don Michele.