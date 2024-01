Autostrade, Tomasi (Aspi): “Aumento pedaggi per le manutenzioni, bisognerebbe spalmare gli investimenti oltre le concessioni”

Liguria. “Ai liguri dico che stiamo cercando di fare il massimo per dare loro un’infrastruttura moderna”. Così Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, a margine dei nuovi lavori al nodo di San Benigno a Genova, si rivolge ai cittadini della regione alle prese da anni con i disagi legati ai cantieri di messa in sicurezza della rete.

A questo proposito, oltre alle code e alle modifiche alla viabilità, si somma anche il malcontento per l’aumento dei pedaggi scattato, come ogni anno, il 1 gennaio. “Non c’è una grande correlazione tra l’aumento dei pedaggi e le code – dice – il problema dell’incremento delle tariffe, che peraltro Aspi ha fissato nell’1,51%, quindi più basso che altri concessionari, è funzionale a investire sulle manutenzioni, sui lavori”.

“Dovremo creare però, ed è vero – osserva l’ad di Aspi – dei meccanismi per fare in in modo di spalmare questi investimenti sulla vita utile delle opere, perché se andiamo a spalmarli solo nel periodo concessorio il rischio è di avere un riflesso solo sugli utenti che passano in questo periodo, su di loro finisce tutto l’onere”.

Secondo Tomasi per favorire gli interventi di ammodernamento più consistenti sulla rete – “dobbiamo lavorare a oltre 300 fornici, gallerie, in tutta la regione” – saranno fondamentali le realizzazioni di opere come gronda e tunnel subportuale. Il manager di Autostrade non si nasconde: “I lavori in Liguria continueranno per tanti anni”.

Sul tema anche il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Abbiamo un tema che viene da molto lontano, questa città ha pagato drammaticamente una sottovalutazione – colposa o dolosa lo vedremo nei tribunali – di investimenti non fatti nel passato, nei ritardi nell’adeguamento delle nostre opere d’arte infrastrutturale”, riflette il governatore.

“Oggi credo che si debba cercare di rimediare al tempo perduto e agli errori fatti da generazioni di politica e di imprenditori che non hanno fatto il loro mestiere fino in fondo, nel minor disagio possibile, senza inficiare la sicurezza ma neppure la competitività di un territorio, in questo credo che Regione Liguria fino in fondo sta facendo la sua parte”.