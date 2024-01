Autostrade più care, un lettore: “Aumenti in barba alla insopportabile situazione viaria”

Liguria. Anche quest’anno la vergogna regna sovrana, o meglio, non regna più, essendo abilmente (?) mascherata da “Decreto Milleproroghe, Ammodernamenti rete, Comunità Europea” ed altre stupidaggini del genere.

I nostri gestori autostradali hanno applicato gli aumenti dei pedaggi in “barba” alla insopportabile situazione viaria in cui versa la nostra rete, migliaia di ore di lavoro perse, trasportatori in difficoltà, pendolari allo stremo, velocità commerciali da paesi del terzo mondo ed estremo volgare disinteresse di tutto ciò che gravità all esterno del giardino del Gestore.

Trovo assurdo, maleducato e vessatorio aumentare i pedaggi, anche alla luce degli adeguamenti previsti dal Ministero, in un momento storico così buio e penoso del nostro trasporto, disagi, cantieri, code infinite, gravi incidenti causati dal diminuito grado di sicurezza generato da infiniti lavori, non possono lontanamente condurre alla pratica dell’aumento dei pedaggi.

In un paese avanzato, ed il nostro non lo è, tali insopportabili disagi avrebbero comportato, quanto meno, una riduzione dei pedaggi, quale parziale ristoro ad una situazione drammaticamente ridicola, invece, in Italia, scopriamo che dal Morandi in poi tutti i viadotti non stanno in piedi, le gallerie non sono a norma, i guard rail sono ammalorati, le barriere fonoassorbenti si staccano, il manto stradale non è del colore conforme, le strisce di delimitazione non hanno la vernice abbastanza vernice, ed i catarifrangenti non rifrangono , non fosse tragedia allo stato puro potrebbe risultare una meravigliosa commedia comica alla Ale&Franz.

Porgo i miei più sentiti complimenti agli onnipotenti Gestori delle tratte, alle nostre Amministrazioni pubbliche ed in particolare a tutti noi cittadini, capaci solo a lamentarsi al bar e poi tutti in coda come pecoroni rassegnati.