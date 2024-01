Autostrade più care, la senatrice Paita (IV): “Aumentano le tariffe, ma gli investimenti non esistono”

Liguria. “Gli automobilisti italiani si troveranno con l’amara sorpresa dei rincari dei pedaggi autostradali di inizio anno, provocati dagli scatti automatici. Il problema è che gli investimenti non ci sono, non si vedono, non esistono”. Continua la polemica sull’aumento delle tariffe autostradali. Questa volta l’attacco arriva dalla senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

Secondo quanto indicato nel decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri, infatti, le tariffe autostradali aumentano del 2,3% dall’inizio di quest’anno.

“Le opere di ammodernamento e di manutenzione sono ferme, così come le nuove infrastrutture, fondamentali per rendere più fluida la circolazione. Basti pensare alla Liguria: la Gronda – ricorda Paita – non è partita e la rete è sempre più vicina al collasso, ma la situazione non è migliore nelle altre regioni”.

“La percezione che hanno gli automobilisti italiani è che gli aumenti non rispecchino assolutamente gli investimenti. Ulteriori aggravi in cambio di nulla. Il ministro Salvini – chiede la coordinatrice di Italia Viva – dovrebbe venire in parlamento a spiegare bene su cosa si sta investendo, perchè c’è un gigantesco problema di trasparenza”.