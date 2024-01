Autostrada A10, nel fine settimana dell’Epifania rimosso il cantiere tra Pietra e Finale verso Genova

Savona. Autostrada dei Fiori comunica che entro venerdì 5 gennaio 2024 verrà rimosso il cantiere che interessa le gallerie Monte Grosso e Bracciale tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova.

La misura, che consentirà di “ripristinare la massima capacità di deflusso dell’arteria autostradale”, è stata decisa dalla concessionaria “per agevolare la viabilità di rientro dal fine settimana dell’Epifania”.

La concessionaria precisa che “la rimozione del suddetto cantiere non è stata possibile nelle scorse settimane perché ciò, in ragione degli intensi volumi di traffico, avrebbe comportato nel periodo natalizio uno scambio di carreggiata con conseguenti accodamenti in entrambe le direzioni di marcia”.

Il cantiere, che riguarda l’adeguamento delle gallerie alle più stringenti normative in materia di sicurezza stabilite dall’Europa, verrà riattivato lunedì 8 gennaio sulla carreggiata opposta in direzione Ventimiglia dove verrà definitivamente rimosso entro il periodo di esodo pasquale 2024.

Al fine di consentire agli utenti di conoscere i tempi di percorrenza è attivo sulle mappe interattive disponibili sul sito internet alla pagina www.autostradadeifiori.it e sulla pagina Telegram A10 di Autostrada dei Fiori una specifica funzione denominata “tempi”. E’ inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.