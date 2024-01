Autorità di Sistema Portuale, via libera alle concessioni per Savona-Vado

Savona-Vado Ligure. Nella seduta odierna, il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha espresso parere favorevole in merito al rilascio di concessioni demaniali marittime.

Si tratta delle licenze concessive, autorizzazioni ex art. 24, ex art. 46 ed ex art. 45 bis del Codice della Navigazione e del relativo regolamento, che riguardano il compendio demaniale di Genova e di Savona-Vado Ligure.

Inoltre, il Comitato di Gestione ha deliberato relativamente alle iscrizioni nel registro istituito e conservato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav.

Il rilascio delle concessioni interessa anche il mare territoriale e pertanto occorre rivolgersi a AdSP anche per l’occupazione di specchi acquei con attrezzature o attività (posizionamento gavitelli, campi boe, installazione di pontili galleggianti ecc.) o per autorizzazioni relative a prelievi di arena.