Ato unico rifiuti, il gruppo di Mirri replica alla minoranza: “Il nostro paese è migliorato, ce lo dicono anche loro ex sostenitori. E la Tari non aumenterà”

Carcare. “E’ interessante e gratificante leggere su IVG odierno che il gruppo di minoranza ‘Insieme per Carcare’ ammette che, finalmente, la pulizia delle pubbliche vie e piazze di Carcare è migliorata rispetto all’abbandono perseverato negli anni dalla Giunta De Vecchi-Bologna-Ferraro. Onestà vorrebbe che si ammettesse che non soltanto questo aspetto, importante essendo il primo biglietto da visita della “cittadina”, è migliorato in pochi mesi. Sarebbe corretto ammettere che anche altri aspetti sono migliorati nei rapporti fra cittadini ed amministrazione dalla quale per anni si sono sentiti esclusi a causa del sussiego e della lontananza degli amministratori dai bisogni dei cittadini, si pensi ai nuovi costruttivi rapporti ignorati per anni ed ora ripesi con le associazioni sportive, sociali, culturali e dei volontari presenti sul nostro territorio”.

Così il gruppo consiliare di maggioranza “Cambia Carcare – Mirri Sindaco” commenta il comunicato diffuso questa mattina dagli avversari sull’Ato unico dei rifiuti e sui presunti primi disservizi di Sat. Su questo, afferma la maggioranza, “facciamo presente che il metodo di raccolta e smaltimento sfalci ‘a chiamata’ per le grandi entità di giardinaggio era già presente nella precedente normativa e che attualmente consente lo smaltimento tri-settimanale presso l’area ecologica o con lo smaltimento a chiamata evitando così l’ingombro e la lunga permanenza dei contenitori sulle aree esterne, soprattutto per le notevoli entità di sfalcio (ville-giardini) prospettate dal consigliere di minoranza”.

“Per quanto riguarda il ritiro del materiale (sacchetti) presso l’eco-sportello al mercoledì – proseguono – si ricorda che il materiale può essere ritirato anche nei giorni di martedì, giovedì e sabato presso il Centro di Raccolta dell’Area Ecologica è sufficiente per un cittadino telefonare per ordinare i sacchetti e successivamente ritirarli”.

“Ricordiamo – aggiungono – che il nostro impegno è quello di ridare a Carcare il prestigio, il ruolo e l’impegno sociale, ivi compresa anche la difesa dei valori storici e culturali nei quali crediamo, insiti nel tessuto culturale carcarese e della Valbormida; valori che, purtroppo, abbiamo visto disattesi in un quindicennio di gestione personalistica e divisiva dei valori fondanti la nostra comunità. Comprendiamo che brucia molto il fatto che sia i carcaresi sia gli abitanti dei Comuni limitrofi abbiano notato un cambiamento positivo nella gestione della cosa pubblica del nostro Comune e teniamo a precisare che quando veniamo fermati per la strada è per farci i complimenti. I più graditi sono soprattutto quelli che giornalmente arrivano da cittadini notoriamente fiancheggiatori della precedente amministrazione negli ultimi anni. Questo ancor di più rafforza la nostra convinzione che siamo sulla strada giusta”.

“Infine teniamo a rassicurare i cittadini carcaresi che nonostante il costante allarmismo fomentato dal gruppo di minoranza ‘Insieme per Carcare’ la notizia di un eventuale aumento della Tari è un falso. Con l’entrata della Società Sat non è stata effettuata nessuna variazione in quanto il precedente contratto stipulato nel settembre del 2017 tra la Proteo Società Cooperativa Sociale e il Comune di Carcare è stato rilevato da Sat che durerà ancora per 3 anni senza subire cambiamenti”.