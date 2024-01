AsinOlla, Info Day per il campo estivo 2024: percorso bilingue italiano-inglese

Pietra Ligure. Sono già aperte le iscrizioni per la prossima edizione del “Summer Camp” di AsinOlla, con l’Asd pietrese che ha organizzato un INFO DAY dedicato a famiglie e genitori in programma il prossimo 17 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, proprio per presentare l’offerta ludico-formativa per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Tra le novità la realizzazione di un campo estivo bilingue, italiano inglese, e la pratica della disciplina sportiva Skymano: si tratta di una pallamano open skills, priva di contatto fisico, una attività motoria adattata nel segno dell’inclusione sociale.

E non mancheranno le tante iniziative quotidiane con asini e cavalli, a contatto con la natura e il territorio. Il tutto grazie alla presenza di un team qualificato e collaudato di educatori.

Il campo estivo garantirà ancora opzioni personalizzate, all’interno della fascia oraria prevista, sulla base delle esigenze dei genitori; potrà essere giornaliera, settimanale, mensile o ancora per tutta la durata del periodo estivo.

I bambini e i ragazzi avranno la possibilità di fare attività con i nostri asinelli, prendere lezioni di cavallo, partecipare a svariati laboratori tematici e giochi di gruppo: previste escursioni e gite, oltre allo svolgimento dei compiti estivi.

Il via del campo estivo è previsto per il prossimo 10 giugno, con orario dalle 8.00 alle 16.30.

“A seguito delle richieste pervenute da famiglie e genitori, abbiamo già aperto le iscrizioni al nostro speciale campo estivo, organizzando una giornata conoscitiva proprio per mamme e papà, che potranno così scegliere in anticipo di offrire ai loro bambini e ragazzi una estate 2024 piena di emozioni e nuove esperienze formative” afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

“Oltre ad alcune importanti novità, come la possibilità di un percorso bilingue, sarà ancora consolidata la nostra proposta pedagogica-educativa di carattere esperienziale legata all’outdoor, all’ambiente e al territorio” conclude la presidente Bergamaschi.