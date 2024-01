AsinOlla, il parco natura di Pietra Ligure presenta nuove attività esperienziali

Pietra Ligure. Il parco Asinolla inizia il 2024 con nuovo slancio e nel presentare il calendario attività del mese di gennaio ecco alcune imperdibili novità.

La prima è “Pony Agility”, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorso, salto e giochi in campo. Ce la farà la nuova mascotte del parco a superare tutte le prove? Non vi resta che scoprirlo sabato 20 gennaio.

La seconda novità è la “Merenda dell’asino”, un nuovo interessante e divertente momento di socializzazione con gli asini a partire dalla condivisione (si fa per dire) della merenda! Eh sì, scopriremo insieme che gli asini sono molto golosi e raglieranno non appena vedranno una bella carota! I bambini riceveranno un goloso box merenda per trascorrere un po’ di tempo all’interno delle stalle, ma attenzione a quei golosoni…

In ultimo, “Donkey Sunday”, una mattinata speciale in compagnia degli asini e uno speciale sunday lunch fornito dal chiosco-bar “Il Vagabondo”: un’attività per il divertimento di tutta la famiglia!

Tra le novità anche “Horse SunDay”, sul modello del trekking con gli asini ma con i cavalli, con passeggiate all’interno della struttura.

In arrivo anche le nuove date di “Cavalli in spiaggia”, a partire da domenica 28 gennaio, che vi accompagnerà fino alla primavera. Appuntamento presso la spiaggia delle Barche per “battesimi della sella”, oltre a passeggiate per adulti e bambini.

Il tutto sempre in compagnia del team specializzato del parco natura di Pietra Ligure.

“Con l’inizio del nuovo anno abbiamo pensato a nuove attività interattive con i nostri amici animali, cavalli e asini, rinnovando i nostri format esperienziali per bambini e offrendo al tempo stesso anche iniziative per gli adulti, per passare in famiglia e in compagnia momenti di emozione e condivisione, sempre all’insegna di natura, animali e territorio” afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.