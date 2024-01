Artigianato e commercio, Regione pronta ad emanare i nuovi bandi: come ottenere il marchio “Artigiani in Liguria”

Liguria. La Regione Liguria a breve licenzierà nuovamente i bandi GAL e Cassa Commercio Liguria. Si tratta di contributi in conto capitale, interesse e garanzia per gli investimenti degli artigiani e i commercianti nell’attività aziendale.

Uno dei requisiti richiesti alle imprese artigiane è il marchio “Artigiani in Liguria”. Ma che cos’è il marchio “Artigiani in Liguria”? Come spiega Cna, è “un marchio di qualità di cui un’impresa artigiana può fregiarsi, ed è frutto di un’iniziativa della Regione Liguria. Con questo provvedimento la Regione ha voluto promuovere e tutelare le lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità”.

Nel progetto, fortemente sostenuto anche da CNA, sono state ad oggi identificate ventisei categorie di lavorazioni rappresentative dei più significativi mestieri tramandati con somma professionalità dagli artigiani del nostro territorio.

Per ottenere il marchio, il procedimento è piuttosto semplice: l’azienda potrà rivolgersi agli uffici CNA, che provvederà all’istruttoria della domanda allegando la documentazione richiesta.

Il presidente di CNA Savona, Matteo De Ambroggi ricorda: “Il marchio Artigiani in Liguria oltre che essere un motivo di orgoglio per l’azienda che lo possiede, è anche sinonimo del più alto valore dei loro prodotti. In un mondo in cui l’attenzione dei consumatori è sempre più alta in tema di origine e qualità, un riconoscimento di questo genere gioca un ruolo sempre più importante nella scelta di un prodotto da parte dei consumatori. Questo fregio è inoltre fondamentale per l’accesso ai bandi GAL, un’importante occasione per le aziende anche per modernizzare i loro sistemi produttivi”.