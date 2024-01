“Aria Nuova per Albenga” apre alla candidatura Podio: “La Lega faccia un passo indietro”

Albenga. “Abbiamo letto le affermazioni degli esponenti di Forza Italia e della Lega che ci lasciano ancora una volta senza parole”. Lo dichiara Saverio Gaglioti, coordinatore di Aria Nuova per Albenga.

“Per prima cosa vogliamo ricordare a tutti, come già dimostrato con i numeri ed i fatti, che le elezioni comunali di Albenga sono state e saranno decise dal nostro schieramento, unico e vero ago della bilancia” precisa.

E poi il messaggio forte e chiaro mandato dal gruppo albenganese, pronto alla sfida elettorale, con una chiara presa di posizione rispetto alle possibili liste e candidature: “Potremmo accogliere favorevolmente la candidatura dell’Arch Nicola Podio, persona seria e capace. La Lega ha già avuto le sue possibilità negli anni passati di esprimere il candidato sindaco ma a nostro avviso non è andata molto bene: per questo chiediamo che la stessa faccia un passo indietro lasciando scegliere al territorio il candidato migliore per vincere”.

“Noi non abbiamo nulla contro la Lega, anzi i rapporti sul territorio si sono ricuciti e allo stesso tempo chiediamo a Bagnasco di non inserirsi nella questione Albenga se tiene all’unità del centro destra” aggiunge ancora Aria Nuova, lanciando un altro messaggio a Forza Italia.

“Questi giochi di partito lasciano pensare che ad Albenga vogliono far rivincere il sindaco uscente e noi non sta bene: per tanto se sarà un candidato della Lega a noi non interessa il progetto e quindi liberi tutti…” conclude il coordinatore ingauno.