Arcobaleno, un weekend tra cross e indoor ricco di piazzamenti di rilievo

Savona. Cinque differenti sedi di gara in cinque diverse regioni… Un weekend itinerante questo appena trascorso per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona. Quattro gare indoor e la prima fase del Campionato Regionale di Società di Cross.

Partiamo dalle indoor. A Carrara in scena i velocisti sulla distanza ridotta dei 50 metri.

Luca Biancardi si aggiudica la gara, il suo crono in finale è di 6.06. Ottimo start e buona fase centrale, poco mordente nel finale. Ci sarà modo per fare meglio, ma i segnali sono più che positivi.

Bene lo junior Alessandro Casarino che chiude la finale junior in 6.48.

Ancora in rodaggio l’altro junior Achille Palmieri, 6.66 il suo riscontro.

Gruppone in gara a Padova.

Il miglior risultato è forse quello della junior Giorgia Tagliapietra che porta il PB sui 60 a 8.13.

Bene anche Penelope Ottonello (8.24) e l’altro junior Jacopo Ferrari che scende sino a 7.52.

Sui 200 la migliore è Ginevra Carloni che chiude in 28.09. Annaluna Pittella termina la prova in 28.34.

Giornata no per la mezzofondista Alessia Laura che chiude gli 800 in 2.27.46.

Bene la staffetta 4×200 Juniores con Ottonello Penelope, Carloni Ginevra, Tagliapietra Giorgia, Pittella Annaluna, all’arrivo in 1.51.52.

La 4×200 Allieve, composta da Letizia Leoni, Lisa Vitiello, Alice Ratto, Giulia Malgrati ha chiuso la gara con il crono di 1.52.13.

A Saronno al rientro dopo un brutto infortunio Anabel Vitale. Prova discreta sui 60 ostacoli, 9.31 il crono che le ha fruttato il 3° posto in classifica generale. C’è chiaramente ampio margine di miglioramento ed è quanto tutti noi auguriamo ad Anabel ed al suo coach Samuele De Varti.

60 piani con due dei savonesi in gara: lo Junior Alessandro Marchetti si migliora scendendo a 7.61. Francesco Rebagliati scalda i motori e corre in 7.57.

A Modena in gara sui 60 il giovane Michele Ferrero che registra all’arrivo 8.06.

Ma veniamo alla prima fase regionale del CDS di Cross svoltasi in quel di Imperia.

Il piazzamento migliore è quello della neo junior Elena Cusato, proveniente dall’Atletica Val Lerrone ed all’esordio in canotta Arcobaleno. Brillante secondo posto!

Nella gara junior troviamo poi in 4° posizione Arianna Tagliafico, mentre al 7° ed al 9° si classificano le ovadesi Chiara Repetto e Chiara Uccello.

Per un ottimo risultato di squadra, al momento al comando della classifica regionale.

Tra gli Assoluti maschili gara arcigna dell’indomito Vincenzo Stola, che chiude con un brillante terzo posto la prova sui 10 km. Purtroppo in crisi Enrico Lanfranconi che onora l’impegno portando a termine la prova nonostante un risentimento muscolare.

Assoluti Donne con al rientro la neo mamma Chiara Meliga che conclude in 6° posizione la gara sugli 8 km. 13° è Marina Marchi.

Tra gli junior maschili prova brillante di Gabriele Di Vita. Per lui 3° posizione all’arrivo. 10° posto per Fabio Terrano.

Nella gara Allieve è 7° Asia Zucchino, con Rebecca Sofio che termina la prova in 15° posizione.

Allievi lontani dai primi posti ma comunque combattivi, con Enzo Victorino Peragine 15°, Lorenzo Gallo 17° e Samuele Brandi 18°.

Presenti ad Imperia con una folta pattuglia di una ventina di atleti anche i giovani del Centro Atletica Celle Ligure.

Valerio Pagliano ai primi giorni nella categoria Cadetti conclude i 3 km della sua prova con un brillante terzo posto.

Luna Sabatelli, a sua volta neo Cadetta, parte probabilmente un po’ troppo forte e paga dazio nel finale, ma conclude comunque con un ottimo sesto posto.

Tra le ragazze esordio positivo per Giorgia Zunino (20°) e Greta Corso (23°).

Tra i ragazzi si registra il 25° posto di Giulio Fagioli.

In gara anche gli esordienti: i piazzamenti migliori sono il 2° posto di Giulia Casarino in campo femminile ed il 9° posto di Loris Frigerio tra i maschi.

Leoni, Vitiello, Malgrati, Ratto

I crossisti del Centro Atletica Celle Ligure

Luna Sabatelli

Gabriele Di Vita

Luca Biancardi

Valerio Pagano

Vincenzo Stola