Arcobaleno: Ilaria Cavanna in grande spolvero nel martello, cresce la sprinter Giorgia Tagliapietra

Savona. Non è propriamente semplice riassumere i risultati Arcobaleno di questo nuovo intenso weekend che si è appena concluso, ma ci proviamo.

Titolo per la junior ovadese Ilaria Cavanna. Per lei e per coach Alessandro Senelli gara a Mariano Comense e subito una martellata da 47.83, che migliora nettamente il personale dell’atleta e la colloca attualmente in quinta posizione nelle liste nazionali di categoria! Ed è anche nuovo Record Provinciale Assoluto!

In gara nel martello anche Giulia Parodi che lancia a 31.96 avvicinando il primato personale.

Notizie positive anche dalla pista indoor di Bra.

I risultati migliori per il team savonese sono quelli di Giorgia Tagliapietra sui 60 piani, con un nuovo miglioramento (prima a 8.10 e poi a 8.05 in finale) e di Anabel Vitale sui 60 ostacoli (nuovo stagionale a 9.16, con conferma di una buona ripresa dopo il brutto infortunio dello scorso anno e la qualifica per i Campionati Italiani Under 23 in programma prossimo nel prossimo weekend ad Ancona).

L’allieva Letizia Leoni ha corso un buon 60 in 8.49.

Bene anche lo sprinter Filippo Sappa (che scende a 7.33 sui 60). Sempre sui 60 buon 7.43 di Mirko Morando, Jacopo Ferrari che scende a 7.48 e l’allievo Enzo Peragine che esordisce con 7.60.

A La Spezia gare lanci lunghi. Segnaliamo i piazzamenti dell’allievo Riccardo Bonato (2° nel disco con 26.24 e 3° nel peso con 9.84), dell’allieva Emily Capurro nel giavellotto (2° con la misura di 25.69), il 2° posto nel giavellotto di Nicholas Carrai (40.71 la sua misura), con l’allievo Gabriele Carta a 34.71 (3° posto, sempre nel giavellotto).

Buon 28.09 nel martello per l’allieva Sveva Fasolo.

A Novara discreto disco nella nebbia dell’esperto Jacopo Ravera che lancia l’attrezzo a 32.70.

Trasferta ad Aosta per gli astisti. L’allievo Giovanni Parodi migliora lo stagionale portandosi a 3.50.

Nicolò Saettone è terzo con la misura di 4.00 (e 4.20 ancora ostici…).

Concludiamo col cross.

Bella giornata di gare sull’ottimo percorso allestito dall’Atletica Val Lerrone in quel di Garlenda, per il Campionato Regionale di Cross Master.

Ne approfitta per un ritorno degno delle sue migliori giornate l’indomita Laila Hero che si impone nettamente nella categoria SF40 coprendo i 4 km del percorso in 15.32.

Asia Zucchino conquista il secondo posto tra le allieve correndo i 3 km in 11.58, mentre tra le junior è Elena Cusato ad aggiudicarsi l’argento realizzando 24.00 sui 6 km della gara.

Tra gli allievi, gara sui 4 km, terzo posto per Giulio Polla in 17.40.

Ilaria Cavanna ed Alessandro Senelli

Anabel Vitale sul podio

Letizia Leoni e Giorgia Tagliapietra sul podio

Filippo Sappa

Il podio delle Allieve con Asia Zucchino

Il podio con Elena Cusato