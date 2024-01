Anno nuovo, code vecchie: 1 gennaio di disagi sulle autostrade liguri

Liguria. Il 2024 si apre esattamente come si era chiuso il 2023, almeno per quanto riguarda la viabilità. Anche oggi infatti, 1 gennaio, proprio nel giorno in cui i pedaggi in Italia aumentano del 2,3%, si registrano diverse code e rallentamenti sulla rete autostradale ligure.

Sulla A10 coda per lavori, in direzione Genova, tra Arenzano e il bivio per la A26. Circolazione bloccata nel tratto tra Albenga e Finale Ligure, dove alcuni cartelli avvisano della riapertura dei cantieri questa mattina: qui i km di coda sono ben 8. Un altro chilometro di coda invece nella direzione opposta, tra Albenga e Andora, questa volta per lavori. E per chi fosse diretto in Francia i problemi non sono finiti: 1 km di coda – sempre per lavori – lo attende anche tra Imperia Ovest e Arma di Taggia.

Sulla A26 ad essere congestionato, in entrambe le direzioni, è il tratto tra Masone e Voltri. Nel momento in cui scriviamo (ore 15.20) si registra 1 km di coda per lavori verso nord, mentre sono 3 i km di coda in direzione mare a causa di un doppio incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi. Primo episodio intorno alle 13.30, un lieve tamponamento tra due vetture in prossimità del restringimento di carreggiata per lavori. Tutte le persone coinvolte sono risultate completamente illese.

Poco dopo, però, un’automobile si è ribaltata in prossimità dei veicoli rimasti fermi in coda. A quel punto è scattata una mobilitazione di soccorsi più massiccia: vigili del fuoco da Multedo e da Ovada, Croce Verde Praese e l’automedica in supporto, anche questa arrivata da Ovada. Il bilancio complessivo è di due feriti, in condizioni non gravi, portati entrambi al San Martino di Genova.

Niente code invece al momento su A7 e A6; sulla Savona-Torino, però, si registra un veicolo in carreggiata tra Altare e Savona.