Annalisa annuncia il concerto all’Arena di Verona: “Un sogno che si realizza”

Carcare. Un altro sogno che diventa realtà per Annalisa che, dopo l’enorme successo riscosso nel 2023, è pronta a far ballare l’Arena di Verona per la prima volta in un concerto tutto suo.

Ad annunciarlo è stata proprio la cantante valbormidese che sui social ha espresso la sua emozione e felicità per la notizia: “Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena – ricorda Nali – Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero. Grazie”.

Annalisa sarà a Verona il 14 maggio, oggi pomeriggio (25 gennaio) alle 16:00 partiranno le prevendite per partecipare al concerto che sarà una delle tappe del suo tour “Tutti nel vortice” programmato in primavera nelle principali città italiane, pronte a scatenarsi a ritmo di “Mon Amour” e “Bellissima”.

Un’altra soddisfazione, l’ennesima di questi mesi, per Annalisa che ha lanciato una hit dopo l’altra, ottenendo continui riconoscimenti e dischi di platino e conquistando a suon di musica gli italiani. Ma prima della partenza del suo tour, l’artista savonese dovrà solcare il palco dell’Ariston per la sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo. E la sua “Sinceramente” è già tra le favorite.