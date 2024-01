Andora celebra la Giornata della Memoria: il sindaco omaggia i caduti, disegni degli studenti sui pali delle vie dedicate ai partigiani

Andora ha celebrato la Giornata della Memoria. In mattinata il sindaco Mauro Demichelis ha presentato il suo omaggio deponendo un mazzo di fiori davanti al Monumento dei Caduti in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Poco più tardi, in via Vaghi, è stata scoperta la prima piastrella, fissata al palo indicatore di via, delle cinque realizzate dai ragazzi delle scuole medie di Andora e dedicate ai valori della lotta per la Liberazione.

Si tratta di un progetto promosso dalla sezione Anpi di Andora in collaborazione con il Comune e l’istituto comprensivo Andora-Laigueglia. Le piastrelle sono state installate su tutte le vie intitolate ai partigiani andoresi.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi, il presidente del consiglio comunale Daniele Martino, il dirigente scolastico professor Michele Formica e la presidentessa della sezione di Andora dell’Anpi, dottoressa Serena Ziliani.

“Il progetto proposto il 25 aprile ai ragazzi come momento di riflessione sulla modernità e importanza dei valori difesi dai partigiani, ha chiesto agli studenti di realizzare dei disegni – spiega la presidente Serena Ziliani – I lavori proposti, fra cui abbiamo effettuato la scelta, erano tutti di grande valore. Sono particolarmente felice che la posa ufficiale da parte del Comune sia avvenuta nel giorno del ricordo”.

I disegni selezionati sono della classi Terza B e Terza C dell’istituto Benedetto Croce e sono sistemati sui pali di via Vaghi, via Carminati, via Divizia, via Molineri e via Rattalino.

“Sono illustrazioni capaci di suscitare molta emozione che assumono una ulteriore valenza comunicativa in questa Giornata della Memoria – ha dichiarato l’assessore Maria Teresa Nasi – A nome dell’amministrazione mi complimento con i ragazzi per aver così bene interpretato i temi di riflessione proposti dai docenti e dall’Anpi di Andora”.