Andora, camion con la gru alzata “abbatte” palo del telefono

Andora. Venerdì mattina “sfortunato” per il conducente di un camion con gru ad Andora. Questa mattina, infatti, il mezzo ha abbattuto un palo del telefono nei pressi del casello autostradale.

L’incidente è avvenuto in via Santa Caterina, proprio di fronte al distributore Tamoil. Il mezzo viaggiava con il bracco della gru sollevato, che inavvertitamente ha “centrato” il palo piegandolo fino a terra. Nel cadere, i cavi tesi hanno provocato la caduta di un altro palo e di ulteriori cavi sulla strada. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Andora che ha gestito il traffico, identificato e sanzionato il guidatore del camion e avvertito Telecom affinché ripristini l’infrastruttura. Non è noto, al momento, se ci siano disservizi alle utenze telefoniche della zona.