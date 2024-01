Andora: a Molino Nuovo un parco intitolato a Lino Giusto, pioniere della promozione turistica e decano degli albergatori

Andora. La giunta comunale di Andora ha deliberato l’intitolazione a Parco Lino Giusto dell’area in località di Molino Nuovo, tra via Musso e via Giovanni Molineri.

A quello che è considerato “il pioniere della promozione turistica e decano degli albergatori di Andora”, vicepresidente dell’Associazione Albergatori fino al 2011, anno della sua scomparsa, sarà dedicata una piazzetta che è il cuore della bella zona residenziale del primo entroterra di Andora, caratterizzata da una grande fontana circolare, giochi per bambini e panchine.

“E’ il luogo ideale per ricordare un uomo come Lino che tanti eventi ha ideato e organizzato grazie alla sua innata capacità di fare squadra e di coinvolgere gli andoresi nella realizzazione di manifestazioni turistiche di grande successo. Poco distante dal futuro Parco Lino Giusto, c’è la Borgata insigne di Duomo, dove si svolge il Presepe Vivente, una della sue creature, e poco distante ci sono le scuole a cui ha assicurato spesso fondi attraverso iniziative culturali dedicate alla conservazione delle tradizioni locali”.

“Fu un imprenditore capace e un andorese generoso che mise il suo carisma e la sua inventiva al servizio di Andora ideando eventi straordinari e di grande impatto – ha dichiarato l’assessore alla cultura Maria Teresa Nasi – Per questo l’amministrazione lo vuole ricordare e ha sostenuto la rinascita di una sua iniziativa come Presepe Vivente che è ritornato dal 2014. Lino Giusto ideò la Sagra del Michetin per valorizzare l’entroterra di Andora, la ben nota Fantasia Andorese, manifestazione di straordinario successo creata per allungare la stagione turistica ed è stato artefice di numerose iniziative di Andora come l’allestimento di carri mascherati in diverse località della Liguria e del Nord Italia. Lavorò per l’ulteriore sviluppo della famosa e storica Sagra delle Cozze di Santa Rita, che ha preso il via dalle cucine della trattoria di famiglia Gli Amici che oggi è una struttura alberghiera con più di cento anni di attività”.

“Come insegnante voglio ricordare l’aiuto prezioso dato alle scuole – prosegue l’assessore Nasi – Fu sponsor, per esempio, per la stampa di bellissimi libretti, scritti dagli alunni della scuola elementare di Molino Nuovo, incluso un ricettario sia in lingua italiana sia in lingua dialettale. I volumetti venivano poi venduti al pubblico durante la festa di Santa Rita e il ricavato donato alla scuola per le diverse necessità”.

La giunta comunale ha dato incarico agli uffici competenti di provvedere ai necessari adempimenti e di dare il via all’iter autorizzativo per l’intitolazione.