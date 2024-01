Ancora traffico in A10: code e rallentamenti tra Borghetto e Finale e in direzione opposta

Agg. ore 18.10. Si registrano ancora disagi in A10 con 3 chilometri di coda tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova e, in direzione opposta, rallentamenti tra Finale Ligure e Pietra Ligure.

Liguria. Ancora una giornata da incubo in A10 causa lavori.

Autofiori segnala coda di 3 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Genova. E altrettanti chilometri tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia sempre a causa dei cantieri presenti lungo il tratto. Inoltre si registrano anche rallentamenti di 6 km tra Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia.

Il traffico autostradale ha ripercussioni anche sull’Aurelia nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure.

Autostrada dei Fiori ha comunicato che entro venerdì 5 gennaio 2024 verrà rimosso il cantiere che interessa le gallerie Monte Grosso e Bracciale tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. La misura, che consentirà di “ripristinare la massima capacità di deflusso dell’arteria autostradale”, è stata decisa dalla concessionaria “per agevolare la viabilità di rientro dal fine settimana dell’Epifania”.

La concessionaria precisa che “la rimozione del suddetto cantiere non è stata possibile nelle scorse settimane perché ciò, in ragione degli intensi volumi di traffico, avrebbe comportato nel periodo natalizio uno scambio di carreggiata con conseguenti accodamenti in entrambe le direzioni di marcia”.