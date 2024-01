Ancora disagi in A10, code e rallentamenti tra Albenga e Finale

Ponente. Non si fermano i disagi sulla rete autostradale ligure e savonese in questi primi giorni dell’anno.

Anche nella giornata odierna non sono mancate code e forti rallentamenti sulla tratta di Autofiori, in A10, in particolare tra Albenga e Finale Ligure, per lavori di manutenzione. La coda ha raggiunto i 6 km, ancora in aumento, considerando la stessa intensificazione del traffico fin dalle prime ore pomeridiane.

Nel pomeriggio di oggi segnalata coda di 1km anche tra Spotorno e Savona, sempre in direzione Genova.

E in vista del weekend del Befana si prevede un ulteriore aumento della circolazione viaria sulle autostrade. Secondo le previsioni di Aspi, per la giornata di domani, venerdì 5 gennaio, sulla A10 in direzione Genova si prevede un aumento dei tempi di percorrenza dalle 7 alle 13.00, invece dalle 13.00 alle 19.00 la congestione della viabilità sarà in senso opposto.

Bollino rosso sulla A26 in entrambe le direzioni tra le 16.00 e le 19.00 (così come tra le 10.00 e le 13.00 in direzione Genova Voltri).

Autofiori ricorda che lo svincolo bivio A6/A10 Savona sarà chiuso in direzione A10 Genova dalle ore 22:00 del 09-01-2024 fino alle ore 06:00 del 10-01-2024 causa per lavori in competenza di ASPI Il traffico diretto verso Genova dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Savona e dopo aver percorso la S.S. 1 Aurelia potrà eventualmente rientrare in autostrada alla stazione di Albisola. Chi proviene dall’autostrada A6 ed e’ diretto verso Genova dovra’ uscire obbligatoriamente alla stazione di Savona e potra’ eventualmente rientrare ad Albisola