Ampliamento dehors ad Albenga, Ciangherotti: “Hanno rinunciato a solo venti mila euro”

Albenga. “Capisco che all’amministrazione albenganese possa far piacere apparire sui giornali per la sua enorme magnanimità nei confronti degli imprenditori locali, soprattutto in questi mesi che ci separano dal voto. Tuttavia, pur apprezzando lo spirito di sacrificio di questa maggioranza eroica, sulla questione delle tariffe agevolate per l’ampliamento dei dehors ho voluto vederci chiaro e così sono andato a rileggermi le voci dei bilanci del passato. E qui, guarda caso, casca l’asino. Senza sorpresa, infatti, ho scoperto che la giunta ha voluto spararla grossa omettendo dettagli fondamentali”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

E prosegue: “L’amministrazione ingauna ha recentemente confermato la riduzione della tariffa del suolo pubblico aggiuntivo per i pubblici esercizi del 75 per cento rispetto al valore di quella permanente: è vero che hanno scontato, ma, numeri alla mano, hanno scontato appena 20 mila euro a fronte di una cifra “straordinaria” pari a circa 350 mila euro incassata nel solo 2023, soprattutto grazie al SuperBonus 110. È sufficiente fare un rapido raffronto, nei bilanci comunali approvati, tra i numeri del 2019 e il 2023 per rendersi conto della presa in giro della giunta”.

“Troppo facile per l’amministrazione – sottolinea ancora il consigliere ingauno – ostentare a mezzo stampa questo gran cuore nei confronti dei nostri imprenditori quando si sono incassate cifre di questo calibro in momenti del tutto straordinari. Quindi, caro sindaco Tomatis, altro che magnanimità. La prossima volta, se proprio volete esporvi, raccontatele tutte le cose. E raccontatele bene. Questa ennesima uscita infelice dell’amministrazione albenganese dimostra ancora una volta che l’obiettivo di questa maggioranza non è quello di venire incontro ai cittadini, quanto quello di far passare dei messaggi strumentali all’unico obiettivo del sindaco e del Partito Democratico che lo sostiene. La loro unica missione è quella conservare la poltrona alle prossime elezioni, ma per loro sfortunata la pacchia è finita e il centrodestra si prepara a governare la città”.

Ciangherotti, infine, aggiunge: “Desidero esprimere personalmente la mia gratitudine a tutto l’ufficio preposto del Comune, che, sotto la dirigenza del dr. Massimo Salvatico e il coordinamento del funzionario Manila Balbi, nel corso di questi anni, ha dimostrato di saper gestire in modo eccellente le risorse pubbliche nell’interesse della collettività”.