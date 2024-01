Amministrative 2024, Melgrati: “Ad Albenga dobbiamo vincere al primo turno. Forza Italia in crescita, Vaccarezza una risorsa importante”

Albenga/Alassio. “Forza Italia è il partito che rappresenta i moderati e quindi non deve stupire che oggi sia in crescita nonostante la scomparsa del Cavaliere. Silvio Berlusconi è sempre stato un valore aggiunto, ma il partito è formato da dirigenti seri e capaci che hanno dimostrato, in Italia e nel mondo, di essere all’altezza delle aspettative della gente. Un esempio concreto è il nostro leader, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in questo governo sta facendo molto bene. Forza Italia è in crescita in termini di voti e consensi, e darà il suo contributo alla vittoria nei Comuni al voto”. Queste le parole del sindaco di Alassio e coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, in programma prima dell’estate.

Sono quaranta i comuni savonesi che saranno chiamati a rinnovare i consigli comunali. Tra questi, il più importante in provincia di Savona è senza dubbio quello di Albenga: “Cinque anni fa il centrodestra aveva vinto – ricorda il coordinatore forzista -, ma purtroppo, alcuni nostri elettori sono pigri e non vanno a votare, e al ballottaggio non ce l’avevamo fatta. Ad Albenga bisogna vincere al primo turno con una coalizione compatta. In questi mesi abbiamo cercato un candidato che dovrà essere condiviso con i nostri alleati”.

Una partita, quella per il candidato sindaco del centrodestra della città delle Torri, che dovrebbe concludersi domani sera (lunedì 22 gennaio), quando i coordinatori regionali dei tre principali partiti (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) si riuniranno per trovare la quadra e indicare il nome che rappresenterà la coalizione sul territorio ingauno.

Infine, non poteva mancare una battuta del sindaco della città del Muretto sulle voci di un ritorno di Angelo Vaccarezza (recentemente uscito da Cambiamo) in Forza Italia: “Noi accettiamo tutti – conclude Melgrati -, più si amplia la base e meglio è. Vaccarezza è una risorsa importante per i suoi contatti e i suoi seguaci, per questo farà sicuramente bene ai numeri del partito”.