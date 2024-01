Amministrative 2024, incontro tra gli alleati di coalizione del centrodestra in Liguria

Liguria. Oggi Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Carlo Bagnasco, coordinatori regionali rispettivamente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e il senatore di FDI Gianni Berrino hanno incontrato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Al centro della mattinata di lavoro la situazione politica della Liguria, i prossimi progetti della giunta regionale e la tornata elettorale amministrativa di primavera. È interesse comune individuare e sostenere candidati il più possibile condivisi tra i partiti che sostengono l’amministrazione regionale e le forze civiche che arricchiscono l’offerta politica del centrodestra nel nostro territorio, a partire dalle proposte che in queste ore si stanno congiuntamente valutando. Ogni scelta dovrà passare anche dalla condivisione dei territori e di tutte le forze politiche alleate nei territori stessi.

Gli alleati torneranno a incontrarsi nelle prossime ore per continuare questo percorso, che in questi anni ha già regalato tanti successi alla coalizione che governa la Liguria.

“E’ la solita spartizione partitica – ha commentato Roberto Paolino di Grande Liguria -. E chi da tempo lavora sul territorio dovrà condividere le scelte di chi di quella realtà non conosce nulla.

E il territorio? Be dovranno dire signorsi alla scelte dettate dal manuale Cencelli. La partitocrazia non cambierà mai”.