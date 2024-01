Amici del San Paolo, Santi: “Auspico che il comitato non si sciolga, possono ancora fare tanto per difendere l’opsedale”

Savona.”Auspico che il comitato Amici del San Paolo non si sciolga, i membri hanno avuto a cuore Savona e il suo ospedale e si sono impegnati in questi anni per migliorare di servizi, difendendo il nosocomio dagli altri ospedali”. Lo ha detto il consigliere comunale di Toti per Savona Pietro Santi.

“Ora sono amareggiati per come stanno andando le cose – prosegue Santi -. Spero che sia solo un momento e continuino nel loro operato. Sono stati una spinta propulsiva per la nostra città e il nostro ospedale e possono ancora dare tanto alla città”.

“Mi è capitato in questi giorni di parlare con primari o ex primari molto preoccupati per l’andamento del futuro dell’ospedale san Paolo di Savona. Per questo dobbiamo unire tutte le forze politiche a difesa di questo importnate presidio perchè ha un bacino di utenza enorme”.

“Io credo che ospedale vada difeso con ogni mezzo – ha concluso Santi -. E’ auspicabile che i politici eletti nella nostra provincia si rendano conto che non esiste solo il Santa Corona, ma anche il San Paolo di Savona”