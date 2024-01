All’istituto Falcone per prepararsi ad una professione antica ma sempre attuale: il geometra, professionista per territorio e ambiente

Loano. Uno dei corsi tradizionali dell’istituto Falcone di Loano è sicuramente il corso Geometri, oggi denominato CAT (Costruzioni, Ambiente, Territorio). La nuova denominazione del corso fa già comprendere come questa figura professionale abbia oggi enormemente ampliato la sua sfera di competenze e sia molto richiesta nel mondo del lavoro.

Gli studi tecnici e le aziende che operano nel settore delle costruzioni vedono nel geometra una figura strategica per quanto riguarda la filiera edilizia dove si richiede oggi una professionalità assai evoluta, in grado di operare con tecniche innovative e di essere il punto di riferimento di tutte le figure tecniche che si occupano di territorio.

Il corso CAT prevede un biennio iniziale in cui alla formazione culturale di base si affianca fin da subito il disegno e lo studio delle tecnologie edilizie basilari. Già dai primi anni, infatti, lo studente è avviato al disegno tecnico affiancato all’utilizzo di sistemi CAD, software di progettazione computerizzata, e di modellazione tridimensionale BIM, Building Information Modeling. Attraverso questi sistemi lo studente sviluppa iniziali competenze di disegno e di visualizzazione tridimensionale.

Nel successivo triennio le competenze tecniche si consolidano attraverso le discipline di indirizzo come Topografia ora divenuta Geomatica, un ambito in cui il diplomato CAT ha spesso competenze superiori anche a professionisti con qualifiche di livello universitario, e l’Estimo, ovvero le tecniche per arrivare a determinare il valore economico di beni immobili siano essi terreni, fabbricati o colture.

Un’altra disciplina fondamentale è Progettazione Costruzioni Impianti, con i suoi diversi aspetti, ossia architettonico, strutturale e impiantistico: qui lo studente aspirante geometra si trova a dialogare con tutti gli altri professionisti del settore e sviluppa doti di versatilità che gli consentiranno di operare agevolmente sia in studio, luogo in cui le esigenze divengono idee e progetti, sia in realtà di cantiere, dove i progetti diventano realtà.

Gli studenti CAT sono guidati ad acquisire competenze innovative sulle tecniche di rilievo che vengono eseguite, oltre che con i metodi tradizionali, anche con i sistemi GNSS, satellitari, la fotogrammetria da drone e i laserscanner.

Quali possibilità dopo il diploma?

Il diplomato CAT ha una serie di possibilità molto interessanti per il proprio futuro. In questo momento particolare la figura è particolarmente ricercata sia per le funzioni tecniche progettuali, che per quelle di coordinamento delle attività di cantiere. Le possibilità di impiego dopo il diploma possono essere sia come dipendente presso enti pubblici o aziende private, che come libero professionista.

Il diploma consente comunque l’accesso ad ogni tipo di facoltà universitaria anche se gli indirizzi più coerenti sono le facoltà di Architettura, Ingegneria, Geologia. Una altra interessante possibilità sono gli ITS Academy, ovvero i percorsi di formazione terziaria professionalizzante. Nuove realtà formative in fase di avvio che mirano a creare professionalità strettamente connesse alle esigenze del mondo del lavoro.

Se vuoi altre informazioni sul corso CAT, i docenti ti aspettano lunedì 22 gennaio 2024 dalle 15 alle 17 per un ultimo open day straordinario in cui oltre alla tradizionale visita dell’Istituto e dei Laboratori sarà possibile assistere ad un’attività di laboratorio di educazione civica tenuto dalla professoressa Francesca Sambi e ad un laboratorio di modellazione tridimensionale e stampa 3D.

Se decidi che questo corso fa per te e vuoi entrare a far parte della grande comunità del Falcone, potrai inoltre avere l’assistenza della segreteria dell’Istituto che ti seguirà nella procedura di iscrizione. Non è necessaria la prenotazione!