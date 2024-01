All’Istituto Falcone di Loano si diventa professionisti di economia, marketing ed informatica

Loano. Se ti interessa lavorare in azienda, se pensi ad un futuro lavorativo nell’ambito del marketing e delle attività finanziarie o ti senti portato per la gestione di un’impresa in ogni settore, anche a livello internazionale, l’Istituto Falcone ha molto da offrirti.

Al Falcone i diversi corsi del settore economico sono da sempre una tradizione che negli anni si è profondamente rinnovata per venire incontro alle richieste sempre più esigenti e complesse del mondo del lavoro. Non formiamo più quindi solo ragionieri ma professionisti dell’economia, del marketing e dell’informatica.

Dopo un primo biennio comune in cui si pongono le basi per alcune materie nuove e fondamentali come il diritto, l’economia politica, l’economia aziendale, la geografia economica e politica, avrai la possibilità di scegliere fra tre diversi indirizzi.

Amministrazione, Finanza e Marketing è l’indirizzo adatto per acquisire abilità statistiche, finanziarie e capacità di interpretare l’andamento del mercato, tutte competenze molto importanti per avviare e gestire tantissime attività commerciali e imprenditoriali sia come lavoratori autonomi che come dipendenti. Le aziende private, gli studi commerciali, le agenzie di assicurazioni, le banche e le società finanziarie sono sempre alla ricerca di figure professionali con questo tipo di capacità.

Oltre alle discipline economiche di indirizzo, il cui studio progressivamente si approfondisce, viene curata in modo particolare la capacità di comunicare in lingua straniera. La prima lingua straniera è l’inglese che è ormai il linguaggio globale nel mondo dell’economia, dei mercati e della finanza. Per lo studio della seconda lingua si può scegliere tra lo spagnolo e il francese e spesso il docente curricolare è affiancato da un lettore madrelingua per entrare nel vivo della comunicazione.

Relazioni internazionali per il Marketing, è l’indirizzo che, pur mantenendo una forte fisionomia economica, è rivolto soprattutto a formare professionisti della negoziazione che siano in grado di gestire le relazioni sempre più complesse tra le aziende e la clientela internazionali con forte propensione per il marketing. Le opportunità di carriera per un diplomato in questo indirizzo sono molto diversificate: pubbliche relazioni internazionali, consulenza in aziende commerciali per la cura dell’import-export, organizzazioni no profit e agenzia governative sono solo alcuni degli sbocchi professionali.

L’orientamento internazionale del curricolo si accentua a partire dal terzo anno con l’introduzione dello studio di una terza lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) di cui si privilegia naturalmente la conoscenza del lessico specifico dell’economia.

Le altre materie di riferimento sono Economia aziendale e geopolitica, Relazioni internazionali e Tecnologie della comunicazione.

Sistemi Informativi Aziendali è l’indirizzo per chi in un’impresa è più interessato alla gestione e all’analisi dei dati, alla cybersecurity, alla realizzazione dei progetti informatici. Sia le aziende private che gli enti pubblici sono sempre più dipendenti dai sistemi informatici per gestire dati, processi aziendali, decisioni strategiche e quindi i Servizi Informativi Aziendali in questi ultimi decenni hanno assunto un ruolo fondamentale. Il diplomato SIA è in grado di integrare attraverso le sue conoscenze informatiche tutte le diverse funzioni aziendali come amministrazione, finanza e marketing, migliorandone l’efficacia dei risultati. In questo indirizzo le discipline più caratterizzanti sono l’economia aziendale, l’informatica, il diritto e l’economia politica.

In tutti gli indirizzi del settore economico è molto forte la sinergia con le imprese, le associazioni e in generale le realtà economiche del territorio. Dal primo anno vengono proposte agli studenti visite in azienda e dal triennio in poi i ragazzi possono svolgere attività come PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) nelle imprese, studi legali e ditte commerciali.

Numerosi corsi extracurricolari di approfondimento in collaborazione con l’Associazione Industriali e Adecco di Savona danno inoltre la possibilità di conseguire attestati e certificazioni molto apprezzate nel mondo del lavoro.

Se vuoi altre informazioni sui corsi del settore economico i docenti dei diversi indirizzi ti aspettano lunedì 22 gennaio 2024 dalle 15 alle 17 per un ultimo open day straordinario in cui oltre alla tradizionale visita dell’Istituto e dei Laboratori sarà possibile assistere ad un’attività di laboratorio di Educazione Civica tenuto dalla prof.ssa Francesca Sambi.

Se decidi che uno dei nostri corsi fa per te e vuoi entrare a far parte della grande comunità del Falcone, potrai inoltre avere l’assistenza della segreteria dell’Istituto che ti seguirà nella procedura di iscrizione. Non è necessaria la prenotazione!