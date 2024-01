Allarme truffe nel savonese: “In caso di situazioni strane o dubbi chiamate il 112”

Come più volte sottolineato dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona, le truffe continuano a rappresentare uno dei fenomeni criminali di maggiore impatto e allarme sociale, perché oltre ad arrecare un danno economico ed affettivo, ingenerano anche un notevole senso di insicurezza generale.

Ieri l’ultima operazione dei carabinieri di Borghetto Santo Spirito, oltre alle recenti eseguite nel capoluogo di provincia e anche a Spotorno.

Tuttavia, l’allarme, specie tra le persone anziane, resta e per questo il Comando provinciale ricorda le regole di comportamento per casi sospetti: “Il nostro Comando è da sempre in prima linea per prevenire e contrastare questi odiosi crimini, sia con campagne informative e di sensibilizzazione in favore di persone particolarmente indifese, sia intensificando l’attività preventiva e repressiva”.

“Negli ultimi anni, infatti, i Carabinieri di Savona per diffondere il più possibile la conoscenza di tale odioso fenomeno e aiutare le potenziali vittime a difendersi adottando le opportune cautele, ha avviato un’intensa campagna informativa, attraverso incontri nei principali luoghi di aggregazione, organizzati in collaborazione con le varie amministrazioni comunali e le autorità religiose”.

“Le occasioni d’incontro con i militari dell’Arma dei Carabinieri sono le più svariate: eventi organizzati nei centri associativi, nelle parrocchie e presso i Comuni, ma anche con la distribuzione di opuscoli informativi durante i mercati rionali o nelle chiese al termine delle celebrazioni religiose domenicali, diffondendo semplici ma importanti consigli di autotutela, che possono contribuire a contenere il fenomeno in una realtà come la nostra, caratterizzata da una rilevante percentuale di persone anziane”.