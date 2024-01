Agg. ore 18.15. Si sono conclusi i controlli degli artificieri a bordo dell’auto. Come emerso inizialmente, sul mezzo non è stato trovato alcun ordigno. L’autostrada è stata riaperta prima in direzione Francia, poi anche in direzione opposta.

La donna, di origine senegalese e residente a Pontedera, in auto con due bambini, ha allertato i soccorsi dicendo che l’ex compagno le aveva messo una bomba sulla macchina.

Si sono formate lunghe code in seguito alla chiusura dell’autostrada. Anche sull’Aurelia il traffico è in tilt: le polizie locali sono intervenute per regolare la circolazione e la viabilità ordinaria.

Pietra-Borghetto. E’ chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure.

A causare la chiusura un allarme bomba, scattato nel primo pomeriggio odierno, creando un grande caos. Una donna, in evidente stato di agitazione, ha chiamato la sala radio di Autofiori affermando di “essere ferma in una piazzola di sosta tra Pietra Ligure e Borghetto” e di tenere di “avere una bomba in auto”. La donna era a bordo di una Citroen C4.

Immediati si sono mobilitati i soccorsi. Sul posto si è recata la Polstrada, l’maublanza della Croce Rossa di Loano, i vigili del fuoco, ma ovviamente sono state allertate anche le rispettive polizie locali dei due Comuni. Sono arrivati anche gli artificieri.

L’autostrada è stata chiusa pochi minuti fa. I controlli svolti inizialmente della polizia stradale non hanno dato evidenza di alcun ordigno, ma l’insistenza e l’evidente agitazione della donna hanno spinto a fare controlli più approfonditi, da qui la chiamata agli artificieri, il loro arrivo e la chiusura dell’autostrada che sarà appena non appena la situazione sarà risolta.