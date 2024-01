Albisola, un presepe dai versi del poeta dialettale Gio Batta Sirombra

Albisola Superiore. Ogni anno prendono spunto da una poesia dello zio, il poeta dialettale Gio Batta Sirombra, e creano un presepe con le statuine realizzate dal loro padre, Giovanni Sirombra. Tradizione che si rinnova.

Così, anche in questi giorni, si può ammirare la Betlemme realizzata da Laura e Angela nella cornice dell’oratorio di Santa Maria Maggiore alle spalle della chiesa di San Nicolò. Un po’ di Celle si fa largo ad Albisola in questa mostra natalizia che ospita bellissimi presepi e che si potrà ammirare fino al prossimo 7 gennaio, dalle 15 alle 18.

“Sapersi rinnovare”, questo il titolo della poesia dedicata ad Albisola da Gio Batta, cellese di nascita poi trasferitosi proprio qui, in questa città che, come recitano i suoi versi, si é adattata ai tempi mantenendo comunque le sue tradizioni che appartengono anche all’arte ceramica. Alle pentole in terracotta e non solo.

Ed ecco il presepe con le statuine realizzate con i calchi in gesso dove Giovanni Sirombra colava la creta e modellava le statuine per rivestirle e renderle uniche.

“Noi talvolta amiamo identificare familiari nei personaggi rappresentati, – spiega a IVG Laura, che aggiunge, – sapersi rinnovare: abbiamo inserito vasi di coccio, pentole e stoviglie di terracotta brocche e scodelle da lavoro e… siamo passati a tazzine e vasi decorati in calligrafico e Vecchia Savona, perché le ceramiche di Albisola da oggettistica si sono trasformate in opere artistiche”.