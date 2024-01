Albisola Superiore, l’aedicula Raffaella Cortese si prepara ad ospitare una nuova opera: dopo “Lo Starec” ecco “Walking to sea”

Albisola Superiore. Dopo “Lo Starec” dell’artista internazionale Francesco Arena, ecco “Walking to sea” di Jessica Stockholder. L’aedicula Raffaella Cortese, in seguito all’inaugurazione dell’ottobre scorso, il prossimo 10 febbraio si prepara a presentare presso la propria nicchia una novità “distesa ma ancorata”. È mediante l’utilizzo di questi termini che Galleria Raffaella Cortese ha scelto di avviare il racconto dell’opera di Stockholder.

Di seguito ecco un estratto del comunicato stampa di lancio divulgato: “Un’opera distesa ma ancorata riposa solitaria in quel di Albisola, uno spazio caratterizzante e al contempo sordo ne è culla e ramificazione possibile tanto più che ambita. Il percorso immaginifico e sensoriale che questo progetto installativo ha lo scopo di schiudere, si allinea al sentiero che la ricerca artistica di Jessica Stockholder ha delineato in tutti questi anni e alla radicale nonché ibrida essenza del suo intero corpus di lavori.

I lavori di Stockholder sono stati e sono tuttora definibili come veri e propri dipinti spazializzati o quadri ambulanti che combinano oggetti, zone di colore dipinto o intrinseco, tessuti, fili, svariati elementi ed eventuali dispositivi che creano insieme un itinerario cromatico audace. Il colore trova molteplici sentieri e vie di espressione mettendo in discussione i confini tra opera d’arte e ambiente espositivo, nonché tra esperienza pittorica e l’esperienza fisica.

La creazione di significato e l’edificazione percettiva risultano fluttuanti e in divenire, l’esperienza si sposta dal campo visivo a quello corporeo prettamente spaziale e viceversa, inglobando il pavimento e l’aria, le pareti verticali e la tensione energica generata da un equilibrio accidentale che profuma di libertà.

L’obiettivo del dipinto di Stockholder è quello di mettere sempre più in contatto lo spazio espositivo con il luogo che, non a caso, lo ospita, assecondando il carattere evolutivo insito nell’opera di Jessica. Una conversazione lunga quasi un chilometro che profuma di mare”.

Appuntamento sabato 10 febbraio presso l’aedicula Raffaella Cortese situata in via Colombo 54 dunque per poter visionare l’opera.