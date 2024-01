Albisola Superiore. Una donna di 65 anni è stata investita questa sera alle 19.15 ad Albisola Superiore in via Turati, nella zona della Farmacia San Nicolò.

E’ stata subito soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Per lei un trauma, fortunatamente non grave, al rachide.

Sul posto anche la polizia stradale per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente