Albisola, si indaga sulle presunte minacce di un vigile di sparare a un cane. L’artista Mara Gobbato: “Deve chiedermi scusa”

Albisola Superiore. “Giuro sulla vita dei miei cani che quello che è successo è la verità. Non dico cose per mettermi nei guai. Questo vigile deve chiedermi scusa. C’era un sacco di gente a vedere e sentire”. A parlare è Mara Gobbato, l’artista di strada che due giorni fa ha accusato un agente di polizia locale di Albisola Superiore di aver minacciato di sparare al suo cane. A 48 ore di distanza Gobbato torna sulla vicenda, intenzionata a chiedere giustizia.

Il caso si è verificato mercoledì, mentre la donna suonava la chitarra in piazza dei Mille, circondata dai suoi adorati cagnolini. In un video diffuso sui social e da alcune testate giornalistiche, accusava apertamente l’agente: secondo il suo racconto l’uomo le si sarebbe avvicinato chiedendole di spostarsi dall’area dove si svolgeva il mercato settimanale e poi, all’agitarsi del suo cane disabile, l’avrebbe minacciata di sparargli se lo avesse morso. Un caso che da subito ha agitato le acque dei social, ma non solo: proprio ieri sera, durante la seduta del consiglio comunale, la minoranza ha presentato un’interrogazione sulla vicenda.

Nel frattempo in Comune le indagini proseguono, anche perché il video mostra gli istanti successivi alla presunta minaccia e non permette quindi di capire con precisione cosa sia accaduto: “Mi sono attivato fin da subito su questo caso e vado avanti per capire – spiega il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini – Ho avviato delle verifiche che sono tuttora in corso, coinvolgendo anche il comandante della Polizia Locale e i carabinieri per capire se ci sono denunce e se ci sono testimoni che hanno assistito e visto che cosa è successo”.

Più decisa la posizione della comandante della polizia locale, Ombretta Colombo: “L’episodio non è avvenuto nei termini in cui è stato diffuso – sostiene – Non è stata lei a chiamare i carabinieri, è stata la pattuglia perché lei si rifiutava di fornire i documenti. Inoltre il collega sostiene di non aver mai pronunciato la frase incriminata, e al momento non si sono fatti avanti testimoni“. La comandante poi rincara la dose: “Su questa donna sta emergendo una serie di denunce precedenti, sia di polizia locale che carabinieri, per accattonaggio in luogo pubblico: utilizza gli animali per chiedere l’elemosina. A suo carico abbiamo trovato episodi a Finale, Varazze, Genova e anche altre parti d’Italia, recentemente anche in Sicilia. Abbiamo trovato denunce per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti agli animali. Stiamo valutando una denuncia per diffamazione nei suoi confronti”.

Parole dure che fanno presagire uno scontro frontale, nel quale solo l’eventuale emergere di testimoni oculari potrebbe stabilire con più chiarezza l’accaduto. Intanto Mara prosegue la sua battaglia. L’abbiamo raggiunta oggi mentre portava i suoi amici a quattro zampe dal veterinario: “Sono la mia vita – racconta – Per loro ho un furgone attrezzato, un dono della gente”. La giovane, che gira l’Italia, aveva infatti attivato, nei mesi scorsi, una vera e propria catena di solidarietà a favore dei suoi cani per fare in modo che potessero “vedere il mare”.