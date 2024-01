Albisola, l’artista di strada Mara Gobbato accusa agente della locale: “Ha minacciato di sparare al mio cane”. Il sindaco: “Faremo verifiche”

Albisola Superiore. “Vuole sparare al mio cane! Io la denuncio, lei non può sparare il mio cane! E’ venuto qui a farsi mordere apposta per sparare al mio cane”. Sono queste le rabbiose parole con cui Mara Gobbato, artista di strada già piuttosto nota alle cronache per diverse iniziative “solidali” a favore dei suoi due cani, si è rivolta ad un agente della polizia locale di Albisola Superiore in un video che, da ore, sta circolando e facendo discutere sui social.

Andiamo con ordine. Ieri mattina Mara Gobbato stava suonando la chitarra in piazza dei Mille ad Albisola, quando è stata avvicinata da un agente della polizia locale intenzionato ad effettuare un controllo dei suoi confronti.

All’avvicinarsi dell’operatore uno dei cani di Gobbato, Hippy, che è disabile, si è agitato, rovesciando il carrellino che utilizza per i suoi movimenti.

Purtroppo il video che circola in Rete non mostra questi momenti, perciò capire con precisione cosa sia accaduto non è possibile. Secondo la testimonianza (sempre video) di Gobbato, l’agente avrebbe minacciato di sparare ai cani se questi l’avessero morso.

Affermazioni tutte da verificare, come ci tiene a precisare il sindaco Maurizio Garbarini: “Questa mattina avrò un incontro con il comandante della polizia locale e cercheremo di capire cosa sia successo ascoltando anche i testimoni – spiega – Se davvero è stato messo in atto, un comportamento del genere è da stigmatizzare e sarebbe da censurare. Ma è doveroso fare le necessarie verifiche prima di dare una vicenda non comprovata in pasto ai social in maniera così cruda, proprio come sta accadendo in queste ore”.

Mara Gobbato, artista di strada che gira l’Italia, è già nota alle cronache per aver attivato, nei mesi scorsi, una vera e propria catena di solidarietà a favore dei suoi cani e fare in modo che potessero “vedere il mare”.

Il punto di vista dell’Osservatorio Savonese Animalista

L’Osa ricorda che “il comune ligure è stato uno dei primi e più attivi, assieme ad Alassio e Sassello, nell’installare gabbie di cattura (e sommaria fucilazione) dei cinghiali che scendono nel paese alla ricerca di cibo e, alcuni mesi fa, ha ‘festeggiato’ la centesima uccisione”.

“La notizia è virale sui social e molti animalisti hanno deciso di inviare al Comune una mail (urp@comune.albisola-superiore.sv.it) in cui senza offendere si chiede una seria indagine e la punizione esemplare, se colpevole, del vigile; e l’invito del comune, in segno di pace, a chiedere all’artista di esibirsi in uno spettacolo sulla piazza del municipio”.