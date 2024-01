Albenga Volley, prima da titolare e vittoria per Agnese Revello: “Felice ma posso ancora crescere”

Albenga. Il 2024 inizia nel migliore dei modi per la Vigo Albenga. In casa del Pusterla Venegono non arriva un successo pieno, ma comunque due punti molto utili nella corsa alla salvezza.

“Sabato abbiamo iniziato bene – afferma l’alzatrice Agnese Revello, grande protagonista del match vista l’assenza di capitan Vernetti -. Abbiamo avuto un black-out al terzo set, ma siamo state brave dopo a reagire e a riprenderci i due set; abbiamo dimostrato di essere squadra perché, come ha detto dal coach, anche con qualche assenza di spessore ognuna di noi ha dato il proprio meglio per portare a casa i punti. Sono mediamente felice per la mia prestazione, come prima esperienza sono abbastanza soddisfatta, sicuramente si può fare meglio e migliorare ancora tanto; penso che questa stagione mi stiamo insegnando molto a livello caratteriale e a gestire le emozioni”.

La classe 2006 arriva dalla grandissima vittoria al Torneo Bear Wool Volley. “Dopo due settimane siamo ancora tutte incredule di aver vinto, non se lo aspettava nessuno – racconta -. In prima battuta l’obiettivo era quello di entrare a far parte delle prime otto e quando giovedì ci siamo trovate a vincere una partita dietro l’altra è stato bellissimo, penso sia il giorno in cui abbiamo giocato meglio. Giocare la finale in un palazzetto così grande e con così tante persone è stato davvero emozionante; siamo partite un po’ ‘congelate’, nonostante ciò abbiamo ripreso in mano la partita e l’abbiamo vinta”.

Un pensiero anche al campionato Under 18: “Stiamo andando bene, domenica ci aspetta una sfida davvero molto importante e non vediamo l’ora di scendere in campo”.