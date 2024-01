Albenga, task Force su buche e marciapiedi: “Prosegue la messa sicurezza delle strade”

Albenga. A seguito di alcuni incontri effettuati nelle scorse settimane, l’amministrazione Tomatis ha deciso di mettere in moto una vera e propria task force per la messa in sicurezza di buche e marciapiedi in tutta la città.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Come Amministrazione abbiamo sempre investito molto nel rifacimento asfalti e siamo intervenuti in maniera sistematica e incisiva su diversi marciapiedi, tra gli altri ricordo l’intervento su via Trieste e via Papa Giovanni. Ovviamente siamo consapevoli che ci sono ancora molte criticità sul territorio, per questo, a fronte di diversi incontri effettuati nelle scorse settimane, abbiamo messo in campo una vera e propria task force per risolvere le principali criticità su marciapiedi dissestati (spesso dalle radici degli alberi) e asfalti”.

“L’ufficio lavori pubblici, i servizi manutentivi, in collaborazione con la polizia locale, ha già iniziato una serie di sopralluoghi sul territorio e report delle principali criticità in modo da intervenire in maniera mirata”.

In particolare, spiegano dagli uffici, se alcuni interventi saranno effettuati in autonomia da operai comunali, come ad esempio interventi sui marciapiedi di via dei Mille, o sistemazione di alcune buche con asfalto a freddo, per altre lavorazioni, come il rifacimento di alcuni tratti del marciapiede di via Dalmazia (i lavori inizieranno la prossima settimana) sarà conferito apposito incarico a ditte specializzate così come per la riparazioni con asfalto a caldo o il rifacimento totale di alcune strade.

Continua il vicesindaco Alberto Passino: “A febbraio inizieremo l’intervento da 120 mila euro per il rifacimento completo di strada Prai e strada Cantone per le quali, a seguito di sopralluoghi, è stato ritenuta necessaria la completa riasfaltatura dei tratti più ammalorati.

Abbiamo inoltre reperito risorse comunali per le lavorazioni con asfalto a caldo che andranno a coprire alcune buche profonde formatesi in alcune vie mantenendo operativo un servizio che prevede interventi in urgenza con asfalto a freddo”.

“Ulteriori fondi saranno destinati per il rifacimento di diversi attraversamenti pedonali ed abbiamo pianificato incontri con i sottoservizi e relative società di distribuzione che devono occuparsi del ripristino asfalti dopo l’esecuzione degli interventi”.

“I cartelli posizionati in alcuni marciapiedi e attraversamenti pedonali devono essere considerati come avvisi, ma soprattutto come cartelli che preannunciano interventi che come Amministrazione abbiamo in programma di fare sui tratti segnalati” conclude il vicesindaco Passino.