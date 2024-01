Albenga, sopralluoghi del Comune su Strada Cantore e Strada Prai: interventi d’urgenza per sistemare le buche, poi la riasfaltatura

Albenga. A seguito dei sopralluoghi effettuati in Strada Cantore e Strada Prai nella frazione di Leca, l’amministrazione comunale di Albenga ha dato mandato agli uffici di predisporre quanto necessario per operare in due fasi: quella d’urgenza per mitigare il rischio arrecato dalle buche, massicciamente presenti, nei prossimi giorni e, successivamente, provvedere alla riasfaltatura di entrambe le vie.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Su mandato della maggioranza nei giorni scorsi, con gli uffici, abbiamo eseguito alcuni sopralluoghi per verificare lo stato delle due strade e gli interventi da fare immediatamente per garantire la sicurezza stradale. Nel frattempo ci stiamo impegnando per trovare le risorse per procedere alla riasfaltatura di entrambe le strade per intero se le risorse eonomiche ce li consentiranno”.

“La rete viaria, specie nelle vie più trafficate dai mezzi pesanti, di Albenga presenta alcune criticità, ma attraverso una programmazione che stiamo portando avanti (ricordo che lo scorso anno abbiamo investito oltre 3 milioni di euro per il rifacimento di piani viari e marciapiedi in tutta la città), intendiamo intervenire su tutte le vie”.