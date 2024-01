Albenga pronta a vivere una giornata di appassionanti incontri con il Kombat Tour

Albenga. Domenica 4 febbraio Albenga ospiterà per la seconda volta il Kombat Tour MSP, dopo il successo della tappa andata in scena nel 2023. L’organizzazione sarà capitanata da Sabrina Bernardi e Cesare Roveda, due veterani nonché ex agonisti di kick boxing e MMA, ora istruttori ed ufficiali di gara.

L’evento si svolgerà interamente al PalaMarco e vedrà la disputa di combattimenti di varie specialità: kick boxing, muay thai, MMA, pugilato, sia contatto leggero sia contatto pieno.

Spazio anche ai giovani di varie categorie, dal settore dei più piccoli, del quale Sabrina Bernardi è la responsabile della Liguria, fino ai più grandi.

La giornata sportiva prevede anche esibizioni di ginnastica acrobatica con Le Libellule di Albenga, fit boxe, kendo ed altro, con la disputa di alcuni tornei, per una domenica che sarà di grande intensità, con momenti appassionanti dedicati a tante discipline.

La locandina dell’evento

Spazio anche a competizioni dedicate ai più giovani