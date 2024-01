Albenga, Postamat dell’ufficio postale di via dei Mille fuori uso: disagi agli utenti

Albenga. Un guasto allo sportello esterno dei prelievi bancomat ha messo fuori uso il postamat dell’ufficio postale di via dei Mille da almeno una decina di giorni. Questa la “cattiva notizia” che sta provocando disagi ai clienti.

Gli impiegati dell’ufficio postale rispondono che pur rendendosi conto del disagio dei clienti, non hanno nessuna idea dei tempi di ripristino del servizio, né di quando arriverà il tecnico per riparare lo sportello.

“Purtroppo – spiega G. O. – il disagio del mancato funzionamento del Bancomat è notevole, tenendo conto che quotidianamente, avendo un lavoro dove devo controllare entrate sulla Postepay non posso accedere alla lista movimenti. Certo, si può fare la fila allo sportello perdendo molto tempo, ma rimane il fatto che è inspiegabile un così lungo disservizio”.

In soli dieci minuti almeno sei persone, di cui una in carrozzella, si sono resi conto che il bancomat era fuori uso, senza che un cartello di avviso fosse posizionato nello schermo del postamat.

Cittadini indispettiti perché per poter effettuare un prelievo devono armarsi di tempo e pazienza ed entrare nell’ufficio postale e mettersi in coda, che a volte può durare anche oltre 1 ora. Enza G. racconta: “Mio marito, un pensionato invalido di 86 anni, è già venuto due volte per prelevare, ma far la fila dentro la posta per prelevare significa stare delle ore. Speriamo che si decidano a fare qualcosa. Se uno ha necessità di soldi e la posta ad esempio è chiusa perchè è domenica, ad esempio, come fa? Abbiamo il conto solo alla posta e non possiamo andare altrove”.

Aggiunge Maria: “A Vadino esiste una piccola filiale di Poste e uno sportello funzionante, ma sono anziana ed è lontano dal centro, spero di farcela perchè mi servono i soldi”.