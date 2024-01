Albenga piange la scomparsa di Gabriele Braga

Albenga. Lutto ad Albenga per la prematura scomparsa di Gabriele Braga.

Stimato architetto, Braga era anche un musicista molto apprezzato. Si è spento prematuramente all’età di 53 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La notizia si è diffusa rapidamente anche sui social, dove in queste ore sono diversi i messaggi di cordoglio e condoglianze indirizzati alla famiglia. Braga aveva prestato servizio nel comune di Albenga, ma era molto conosciuto per la sua passione per la musica, era infatti un musicista molto stimato.

Negli anni ’90, Braga aveva suonato nella band Sixtynine. Successivamente, aveva collaborato con il cantautore albenganese Mauro Pinzone e i Pensieri complessi, oltre a numerosi altri artisti. Nell’ambito della sua attività musicale, aveva un repertorio molto vasto, amando il jazz di Robert Ford, di John Scofield o di Pat Metheny e sapendo passare dal funky, al blues al rock.

Lascia la moglie Lorena, la mamma Maria Teresa, le adorate Asya e Giada e il suocero Sergio.

I funerali di Gabriele Braga avranno luogo venerdì 5 gennaio alle ore 11.30 presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.